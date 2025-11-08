صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:خضدار میں اغوا 9نوجوان بازیاب نہ ہوئے

  • کراچی
محراب پور:خضدار میں اغوا 9نوجوان بازیاب نہ ہوئے

ڈی بلوچ کنسٹرکشن کمپنی میں مزدور تھے ، 2ہفتے قبل بی ایل اے نے اٹھایا، ورثاویڈیو بھی وائرل، اعلیٰ حکام ہمارے نوجوان بازیاب کرائیں، صحافیوں سے گفتگو

محراب پور(نمائندہ دنیا)ضلع نوشہرو فیروز کے علاقے محراب پور سے تعلق رکھنے والے 9 نوجوان بلوچستان کے ضلع خضدار میں 2 ہفتے قبل اغوا کر لئے گئے تھے ، جنہیں بازیاب نہیں کرایا جا سکا، ورثا نے الزام لگایا کہ حکومت بازیابی میں تعاون نہیں کر رہی ہے ، خضدار میں ڈی بلوچ کنسٹریشن کمپنی میں مزدوری کرنے والوں میں محراب پور کے نواحی گاؤں نور محمد کھبر کے دو نوجوان عرفان علی کھبر، محمد عظیم کھبر، گاؤں محمد صادق کھبر کے تین نوجوان توفیق احمد، بہادر علی اور مبارک کھبر، گاؤں عاقل شر کے رہائشی تین نوجوان جنسار علی، عبد المجید اور نوید شر،گاؤں موٹیل کھبر کا ایک نوجوان رفیق کھبر شامل ہیں۔

مغوی نوجوانوں کے ورثاء غلام اکبر، نور محمد، حضور بخش، امیر بخش، محمد پیارل اور مسمات مختار خاتون کے مطابق نوجوان مزدوری کے لئے خضدار گئے تھے ، جہاں سے بلوچستان لبریشن آرمی کے مسلح افراد نے اغوا کرلیا ہے ، مغوی مزدوروں کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پروائرل ہوچکی ہے ، دو ہفتے گزر چکے ہیں لیکن حکومت ہمارے بچوں کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے ، ہمارے گھروں میں کہرام مچا ہوا ہے ، لیکن کوئی ہم سے تعاون نہیں کر رہا ہے ، ہم میڈیا پر آکر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں اور وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو فوری بازیاب کرایا جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی کی طالبات،فیکلٹی،عملے کی پولیس تصدیق کا آغاز

مظفرگڑھ میں آوارہ کتوں کی تلفی مہم میں تیزی، ٹیمیں متحرک

صوبہ پنجاب ترقی کے نئے دور میں داخل ہوچکا ،نعیم اختر بھابھہ

گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے سیلاب زدہ کاشتکاروں میں بیج تقسیم

بوریوالا میں ستھرا پنجاب ماڈل یونین کونسلز کا افتتاح

بابا رب راکھا سرکار کے عرس کی تقریبات شروع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب میں صحتِ عامہ کے مسائل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
27ویں ترمیم: چٹ منگنی پٹ بیاہ؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
افغانوں کے بارے میں غلط فہمی
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
حقیقی منزل نیا بلدیاتی ایکٹ یا ڈویژنل صوبے ؟
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث
مفتی منیب الرحمٰن