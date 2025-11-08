محراب پور:خضدار میں اغوا 9نوجوان بازیاب نہ ہوئے
ڈی بلوچ کنسٹرکشن کمپنی میں مزدور تھے ، 2ہفتے قبل بی ایل اے نے اٹھایا، ورثاویڈیو بھی وائرل، اعلیٰ حکام ہمارے نوجوان بازیاب کرائیں، صحافیوں سے گفتگو
محراب پور(نمائندہ دنیا)ضلع نوشہرو فیروز کے علاقے محراب پور سے تعلق رکھنے والے 9 نوجوان بلوچستان کے ضلع خضدار میں 2 ہفتے قبل اغوا کر لئے گئے تھے ، جنہیں بازیاب نہیں کرایا جا سکا، ورثا نے الزام لگایا کہ حکومت بازیابی میں تعاون نہیں کر رہی ہے ، خضدار میں ڈی بلوچ کنسٹریشن کمپنی میں مزدوری کرنے والوں میں محراب پور کے نواحی گاؤں نور محمد کھبر کے دو نوجوان عرفان علی کھبر، محمد عظیم کھبر، گاؤں محمد صادق کھبر کے تین نوجوان توفیق احمد، بہادر علی اور مبارک کھبر، گاؤں عاقل شر کے رہائشی تین نوجوان جنسار علی، عبد المجید اور نوید شر،گاؤں موٹیل کھبر کا ایک نوجوان رفیق کھبر شامل ہیں۔
مغوی نوجوانوں کے ورثاء غلام اکبر، نور محمد، حضور بخش، امیر بخش، محمد پیارل اور مسمات مختار خاتون کے مطابق نوجوان مزدوری کے لئے خضدار گئے تھے ، جہاں سے بلوچستان لبریشن آرمی کے مسلح افراد نے اغوا کرلیا ہے ، مغوی مزدوروں کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پروائرل ہوچکی ہے ، دو ہفتے گزر چکے ہیں لیکن حکومت ہمارے بچوں کو بازیاب کرانے میں ناکام ہے ، ہمارے گھروں میں کہرام مچا ہوا ہے ، لیکن کوئی ہم سے تعاون نہیں کر رہا ہے ، ہم میڈیا پر آکر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں اور وفاقی حکومت، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور آرمی چیف سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو فوری بازیاب کرایا جائے۔