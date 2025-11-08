لاڑکانہ:تجاوزات کیخلاف آپریشن، ٹھیلوں سے سامان ضبط
متعدد دکانداروں پر جرمانے عائد، تجاوزات سے ٹریفک جام رہتا تھا، میئردڑی ٹاؤن میں عبادت گاہوں کی صفائی، کچرا شہر سے باہر منتقل کردیا گیا
لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)لاڑکانہ میں انسداد تجاوزات ٹیم نے شہر کی بڑی مچھلی مارکیٹ اور دیگر علاقوں میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر موجود ٹھیلوں کو ہٹاکر ان کا سامان ضبط کرلیا اور متعدد دکانداروں پر جرمانے عائد کیے ، اس حوالے سے میئر لاڑکانہ ایڈووکیٹ انور علی لہر نے کہا ہے کہ شہر کی بڑی مچھلی مارکیٹ سمیت دیگر علاقوں میں تجاوزات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا تھا، جس سے شہریوں کو گزرنے میں شدید دشواری پیش آتی تھی، انہوں نے کہا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائی روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی، اور آئندہ نگرانی بھی کی جائے گی، شہریوں اور دکانداروں سے اپیل ہے کہ وہ تجاوزات سے قائم کرنے گریز کریں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
دوسری جانب چیئرمین دڑی ٹاؤن شاہ رخ انور سیال کی ہدایت پر جمعے کے روز صفائی کے عملے نے مچھلی مارکیٹ، دڑی محلہ، مراد واہن، گولیمار، خدا آباد، بھینس کالونی، رحمت پور، سہیل کالونی، مچھر کالونی، نظر پاڑا سمیت دیگر علاقوں کی مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کی صفائی کی اور جمع کچرا شہر سے باہر منتقل کردیا، اس حوالے سے چیئرمین دڑی ٹاؤن شاہ رخ انور سیال نے کہا کہ جمعے کے بابرکت دن سمیت اہم ایام اور روزمرہ کی بنیاد پر ٹاؤن کی مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کی خصوصی صفائی و ستھرائی کی جاتی ہے۔