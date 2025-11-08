آئین سے تمام غیر اسلامی شقیں نکالی جائیں، تنظیم اسلامی
آئینی ترامیم کے مباحث میں عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن قبول نہیں، شجاع الدینایسے معاملات پرفیصلوں میں عجلت، دھونس اور جبر سے کلیتاً اجتناب کیا جائے ، گفتگو
حیدر آباد (پ ر)مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین سے تمام غیر اسلامی شقوں کے اخراج اور اسلامی دفعات کی آئین میں باقی تمام شقوں پر بالادستی کو یقینی بنایا جائے ۔ آئینی ترامیم کے مباحث میں عدلیہ کی آزادی پر کسی نوع کی قدغن کی کوئی گنجائش نہیں۔ مقتدر حلقے موجودہ آئین و قانون میں درج ذمہ داریوں کے پابند رہیں۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیرشجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کل مجوزہ 27 ویں آئینی ترمیم کا ہر طرف شوروغوغا ہے ۔ تنظیم اسلامی کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور اُس میں ترامیم کے حوالے سے مؤقف بڑا واضح ہے کہ ایسے معاملات میں فیصلوں میں عجلت، دھونس اور جبر سے کلیتاً اجتناب کیا جائے۔
ایک ایسی مملکت جو اسلام کے نام پر معرضِ وجود میں آئی تھی اُس کے لیے ناگزیر ہے کہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جو اصولی اصلاحات درکار ہیں اُن کو اُس کے آئین میں شامل کیا جائے ۔ انتظامی ضروریات کے تحت صوبوں کی تعداد میں اضافہ یقینا مطلوب ہے لیکنیہ فیصلہ صاف و شفاف انتخابات کے نتیجے میں حقیقی عوامی نمائندہ قومی اسمبلی و سینیٹ کی دو تہائی اکثریت اور اِسی طرح صوبوں میں بھی دو تہائی اکثریت کے ذریعے کیا جائے ۔ اعلیٰ و زیریں عدلیہ کی مکمل آزادی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ریاستی جبر سے بھی بچایا جاسکے۔