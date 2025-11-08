صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرو فیروز:سول اسپتال ایمرجنسی وارڈ کی تزئین، افتتاح

سیکریٹری صحت نے مختلف حصوں کا معائنہ کیا، انتظامیہ کے اقدامات کو سراہامریضوں کو سرکاری ادویات فراہمی یقینی، صفائی بہتر بنائی جائے ، ریحان اقبال

نوشہرو فیروز (نمائندہ دنیا)صوبائی سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے سول اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایمرجنسی وارڈ کی تزئین و آرائش مکمل ہونے پر اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر غلام قادر چانڈیو، سول سرجن ڈاکٹر مبین احمد راجپوت، ریسکیو 1122 کی ضلعی انچارج سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے ۔ صوبائی سیکریٹری نے ایمرجنسی وارڈ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا اور انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایمرجنسی، سی سی یو، آؤٹ ڈور، آنکھوں کے وارڈ، جنرل وارڈ، بچوں کے وارڈ اور ڈائیلاسز سینٹر کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ریحان اقبال بلوچ نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے اور مریضوں کو سرکاری ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔

میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی سیکریٹری صحت نے کہا کہ سول اسپتال کو ابھی تک ڈسٹرکٹ اسپتال کا درجہ نہیں مل سکا ہے ، جس کے باعث انتظامی اور فنی مشکلات کا سامنا ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ کئی ڈاکٹرز ایڈوانس کورسز کیلئے مختلف شہروں میں مصروف ہیں، جس کے باعث ڈاکٹروں کی عارضی کمی پیدا ہوئی ہے ، تاہم جلد نئے ڈاکٹرز کی بھرتی سے یہ کمی دور کر لی جائے گی۔ ایک سوال کے جواب میں ریحان اقبال بلوچ نے صحافیوں سے اپیل کی کہ وہ جعلی ڈاکٹروں کی نشاندہی کریں تاکہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے ان کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔

 

