ہائیکورٹ سکھر بنچ میں چیف سیکریٹری کی عدم پیشی پر عدالت برہم

  • کراچی
ہائیکورٹ سکھر بنچ میں چیف سیکریٹری کی عدم پیشی پر عدالت برہم

سکھر(بیورو رپورٹ)سندھ ہائیکورٹ سکھر بنچ کے جسٹس ذوالفقار علی سانگی اور جسٹس ریاضت علی پر مشتمل ڈبل بنچ نے محکمہ صحت کی جانب سے اربوں روپے کی خریداری اور عوام کو صحت کی سہولیات کی عدم فراہمی کیخلاف ایڈوکیٹ شبیر شر کی دائر درخواست پرسماعت کی۔۔۔

 اس موقع پر سیکریٹری صحت سندھ ریحان بلوچ، ڈی جی ہیلتھ، مختلف اضلاع کے ڈی ایچ او ودیگر پیش نہ ہوئے ، عدالت نے چیف سیکریٹری سندھ کے عدالت میں پیش نہ ہونے پر استفسار کیا تو عدالت کو آگاہی دی گئی کہ وہ مصروف ہیں، جس پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ چیف سیکریٹری کے لیے عدالت پیشی سے زیادہ کون سی اہم مصروفیات ہیں، کیا انہیں نہیں معلوم کہ عدالت نے طلب کیا ہے ، کیا ان کے خلاف آرڈر پاس کرکے ان کو پاور کے بارے میں بتائیں، وکلا کی جانب سے دلائل دیئے گئے جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا جو بعد میں سنایا جائے گا۔

 

