میرپور خاص:24گھنٹے کے دوران 7ڈینگی کیسز رپورٹ
ڈی ایچ کیو اسپتال میں 217مریض لائے جا چکے ، 3اب بھی داخل ہیںاسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم کردیا، علاج بہتر کررہے ہیں، ڈی ایچ او، گفتگو
میرپورخاص (بیورورپورٹ) میرپورخاص میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 7 ڈینگی کیسز سامنے آئے ،ئے جبکہ مجموعی طور پر اب تک 217 ڈینگی متاثرہ افراد کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال علاج کے لیے لایا گیا ہے ، ڈی ایچ او میرپورخاص کے مطابق اس وقت تین ڈینگی کے متاثرہ مریض اسپتال میں زیر علاج ہیں، جبکہ اللہ کے فضل سے اب تک کوئی موت نہیں ہوئی ہے ۔ اسپتال میں ڈینگی وارڈ قائم کیا جاچکا ہے اور مریضوں کا بہتر علاج کیا جارہا ہے ، اس حوالے سے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر شہری شام کے وقت مکمل آستین والے کپڑے پہنے ، برتنوں میں پانی ڈانپ کر رکھے اور مچھروں سے بچاؤ کے طریقے پر عمل کریں۔
دوسری جانب میئر عبدالرؤف غوری نے مچھر مار اسپرے کے حوالے سے بتایا کہ میونسپل کارپوریشن میرپور خاص کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ماہ سے اسپرے کروایا جارہا ہے ، تاکہ شہری ملیریا سمیت ڈینگی مچھروں سے محفوظ رہیں، میئر عبدالرؤف غوری نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جگہ جگہ کچرا نہ پھینکیں، بلکہ کچرا کنڈیوں میں کچرے کو ڈمپ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے ، علاوہ ازیں حاجی محمد علی چیئرمین یو سی 8 میر شیر محمد تالپور نے بھی کئی روز سے مچھر مار اسپرے علاقے میں جاری رکھا ہوا ہے۔