غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے خلاف کورنگی بھٹائی کالونی کے مکینوں کااحتجاج

  • کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر) طویل دورانیے کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے خلاف کورنگی بھٹائی کالونی کے مکینوں نے کے الیکٹرک کے خلاف شدید احتجاج کیا۔۔۔

 اور بجلی کی بندش پر مشتعل شہریوں نے قیوم آباد میں کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا، جس میں درجنوں افراد شریک ہوئے ۔ احتجاجی مظاہرین نے کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی کی اور فوری طور پر بجلی بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔مکینوں کا کہنا تھا کہ بھٹائی کالونی پہلے لوڈشیڈنگ فری علاقہ تھا، تاہم اچانک گھنٹوں طویل لوڈشیڈنگ شروع کر دی گئی۔ کے الیکٹرک عملے نے بجلی چوری کا بہانہ بنا کر لوڈشیڈنگ کی، جو عوام کے ساتھ ناانصافی ہے ۔

 

