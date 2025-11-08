ٹریلر کے ذریعے بھاری مالیت کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام
کراچی (اسٹاف رپورٹر)موچکو پولیس نے بلوچستان کے راستے ٹریلر کے ذریعے بھاری مالیت کی منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ، پولیس نے بین الصوبائی منشیات گینگ کے 4 کارندوں کو گرفتار کر کے 11 کلو منشیات برآمد کرلی۔۔۔
ترجمان ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس کے مطابق موچکو پولیس نے خفیہ ذرائع سے ملنے والی اطلاع پر 22 ویلر ٹریلر کے ذریعے بلوچستان سے کراچی لائی گئی بھاری مالیت 11 کلو سے زائد منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ، پولیس نے 4 ملزمان احسان اللہ ،شاہد ابراہیم ، عرفان علی اور برادی ملاح کو گرفتار کرلیا گیا ، پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 7200 گرام آئس، 2600 گرام ویڈ اور 1640 گرام چرس برآمد کی ہے ، ترجمان کے مطابق مشرف کالونی 500 کوارٹر کے پاس منشیات ٹریلر سے دوسری گاڑیوں میں منتقل کی جارہی تھی کہ پولیس نے 22 ویلر ٹریلر، رکشہ اور موٹر سائیکل کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ۔