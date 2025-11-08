عدالت نے ملزم کی عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کردی
لائن سے آئل چوری کیس میں عدالت ملزم محمد الیاس کی غیرحاضری پر برہم
کراچی (اسٹاف رپورٹر) انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پارکو لائن سے کروڑوں روپے مالیت کے آئل چوری کیس کی سماعت کے دوران عبوری ضمانت پر رہا ملزم محمد الیاس کی عدم حاضری پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی ضمانت منسوخ کردی۔ عدالت نے کہا کہ ملزم نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی ہے ، لہٰذا ضمانت برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ دوسری جانب عدالت نے دو ملزمان عبداللہ اور منہاج کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے دونوں کو فی کس ایک لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ عدالت نے ہدایت دی کہ آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کی حاضری یقینی بنائی جائے ، بصورت دیگر مزید سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
عدالت نے کیس کی سماعت 12 نومبر تک ملتوی کردی۔ پولیس کے مطابق، ملزمان سے 80 ہزار لیٹر کروڈ آئل برآمد کیا گیا تھا، جو دو ٹرکوں میں منتقل کیا جارہا تھا۔پولیس نے عدالت کو مزید بتایا کہ ملزمان کی نشاندہی پر کروڈ آئل سے ڈیزل تیار کرنے والی ایک غیر قانونی ریفائنری بھی ضبط کی گئی تھی۔ اب تک تین ملزمان فیاض عباسی، حسن علی اور محمد یاسر گرفتار ہیں، جبکہ مرکزی ملزم عالم، اس کا پارٹنر طاہر عرف فوجی، نواز اور الیاس عرف پپو سمیت پندرہ ملزمان مفرور ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ کورنگی تھانے میں درج ہے۔