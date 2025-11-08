کوچ الٹنے سے موٹرسائیکل سوار 2 بھائی جاں بحق، والدہ زخمی
حب ریور روڈ پرتیز رفتار مسافر کوچ ڈرائیور سے بے قابو ہوگئی،جوان بیٹوں کی موت پر رقت آمیز مناظرحادثے میں 11افراد زخمی،شیرشاہ پراچہ چوک پرٹریلر فٹ پاتھ اور حفاظتی دیوار توڑتا ہوا برج سے لٹک گیا
کراچی(اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) بلدیہ حب ریور روڈ شارجہ مارکیٹ کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر الٹ گئی جس کی زد میں آکر موٹر سایئکل پر سوار 2 سگے بھائی جاں بحق جبکہ والدہ زخمی ہوگئی۔نجی ٹی وی کے مطابق شارجہ مارکیٹ کے قریب تیز رفتار مسافر کوچ الٹنے کے حادثے میں کوچ میں سوار خاتون سمیت 11 مسافر بھی زخمی ہوئے ، حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور فلاحی ادارے کے رضا کار موقع پر پہنچ گئی اور متوفین کی لاشوں اور زخمیوں کو سول اسپتال منقتل کیا۔حادثے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی تاہم پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پالیا۔ریسکیو حکام کے مطابق مسافر کوچ الٹنے کے نتیجے میں جاں بحق 2 سگے بھائیوں کی شناخت 17 سالہ علی شاہ اور 15 سالہ دانیال ولد جاوید کے نام سے کی گئی۔
حادثے میں جاں بحق سگے بھائیوں کی زخمی والدہ سائرہ نے بتایا کہ وہ بچوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بلدیہ نیول کالونی جا رہی تھی کہ کوچ الٹنے کے نتیجے میں موٹر سائیکل اس کی زد میں آگئی جس کے باعث ان کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا جبکہ دونوں بیٹے زندگی کی بازی ہار گئے ۔واقعے کی اطلاع ملتے ہی متوفین بھائیوں کا والد جاوید بھی اسپتال پہنچ گیا جہاں جوان بیٹوں کی موت پر کئی رقت انگیز مناظر دیکھنے میں آئے ۔مسافر کوچ الٹنے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی شناخت 55 سالہ عاشق خان ، 28 سالہ سعید احمد ، 32 سالہ شعیب ، 38 سالہ عبدالباسل، 55 سالہ محمد کمال ، 45 سالہ سلیم ، 55 سالہ زینت ، 55 عقیل ، 35 سالہ مسافر خان اور 35 سالہ مقصود کے نام سے کی گئی۔
جبکہ ایک 30 سالہ زخمی کی شناخت نہیں ہو سکی ۔ایس ایچ او سعید آباد پرویز سولنگی نے بتایا کہ فوری طور پر مسافر کوچ کے ڈرائیور کا معلوم نہیں ہوسکا کہ وہ زخمی ہے یا موقع سے فرار ہوگیا ہے اس حوالے سے پولیس معلومات حاصل کر رہی ہے ۔علاوہ ازیں شیرشاہ میں پراچہ برج پرہیوی ٹریلر ڈرائیور سے بے قابو ہونے کے بعد فٹ پاتھ اور برج کی حفاظتی دیوار توڑتا ہوا برج سے لٹک گیا ہے ۔حادثے میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم پراچہ برج پر ٹریفک کی روانی متاثرہو گئی۔