تھر پارکر:3نوجوانوں کی درخت سے لٹکی لاشیں برآمد
دھنجی، گوتم، جے رام کے ناموں سے شناخت، تشدد کے نشان نہیں، پولیسواقعہ کی مختلف پہلوؤں سے تفتیش کا آغاز، ڈی ایس پی چھاچھرو انکوائری افسر مقرر
تھرپارکر (نمائندہ دنیا)تعلقہ ننگرپارکر کے علاقے دانودانڈل میں دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں تین نوجوانوں کی لاشیں ایک ہی درخت کے ساتھ الگ الگ رسیوں میں لٹکی ہوئی ملی ہیں۔ واقعے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح علاقے میں پھیل گئی۔ پولیس ذرائع اور مقامی افراد کے مطابق دانو بائی پاس سوندر روڈ کے قریب ایک کانٹے دار درخت (کنڈی) پر تین نوجوان پھندے پر جھول گئے ۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی دانو دھانڈل پولیس فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئی، تینوں نوجوانوں کی شناخت 22 سالہ دھنجی ولد پرتاب کوہلی، 19 سالہ گوتم ولد شنکر کوہلی اور 15 سالہ جے رام ولد بھاگ چند کولھی کے طور پر ہوئی ہے۔
دانو دانڈل پولیس نے لاشوں کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کے لیے تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ دلخراش واقعے کی اصل حقیقت جاننے کے لیے پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس ضمن میں ایس ایس پی تھرپارکر محمد شعیب میمن کا کہنا ہے کہ تینوں نوجوانوں کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ملا، لاشوں کا پوسٹ مارٹم تعلقہ اسپتال ننگرپارکر میں کیا جا رہا ہے ، مختلف پہلوؤں سے تفتیش کا آغاز کیا گیا ہے ، ڈی ایس پی چھاچھرو کو انکوائری آفیسر مقرر کیا گیا ہے ۔ ایس ایس پی نے مزید کہا کہ ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی تفتیش کے سلسلے میں استعمال کرکے رپورٹ پیش کی جائے۔