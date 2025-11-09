کندھکوٹ:ٹکر کے بعد ٹرالروں میں آگ، ڈرائیور جاں بحق
کلینر شدید زخمی، کراچی سے گوجرانوالہ جا رہے تھے ، کار کو بچاتے حادثہ ہوامحراب پور میں کرنٹ سے 9سالہ طالبہ جاں بحق، حادثے میں 4افراد زخمی
کندھکوٹ (نامہ نگار)کندھ کوٹ انڈس ہائی وے پر تصادم کے بعد ٹرالروں میں آگ لگ گئی، جس سے ڈرائیور جاں بحق اور کلینر شدید زخمی ہوگیا، جبکہ محراب پور میں کرنٹ لگنے سے طالبہ جاں بحق ہوگئی، تفصیلات کے مطابق کندھکوٹ انڈس ہائی وے کوہ نور فلور مل کے قریب کار کو بچاتے ہوئے دو ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے ، جس سے دونوں میں آگ لگ گئی، ٹرالروں میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو 1122 اور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ کر جھلس کر جاں بحق ڈرائیور کی لاش اور زخمی کلینر کو باہر نکالا، کلینر گل خان نے بتایا کہ ہم کراچی سے گوجرانوالہ جا رہے تھے جاں بحق ہونے والے کا نام ولی خان اور وہ پشاور کا رہائشی ہے ، ریسکیو آپریشن کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔
زخمی سلمان کو تشویشناک حالت میں رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ ادھر محراب پور میں کرنٹ لگنے سے چوتھی کلاس کی 9 سالہ طالبہ مرک بنت شوکت علی مہر واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہوگئی، جبکہ قومی شاہراہ پر پیر مخدوم اسٹاپ پر تیز رفتار کار ڈرئیور کے کنٹرول سے نکل کر الٹ گئی، اس حادثے میں واجد رند ولد ابراہیم رند، سمیر انڑ ولد شیر محمد انڑ، واجد انڑ سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو گمس اسپتال گمبٹ منتقل کر دیا ہے ۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ۔