صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ:ٹکر کے بعد ٹرالروں میں آگ، ڈرائیور جاں بحق

  • کراچی
کندھکوٹ:ٹکر کے بعد ٹرالروں میں آگ، ڈرائیور جاں بحق

کلینر شدید زخمی، کراچی سے گوجرانوالہ جا رہے تھے ، کار کو بچاتے حادثہ ہوامحراب پور میں کرنٹ سے 9سالہ طالبہ جاں بحق، حادثے میں 4افراد زخمی

کندھکوٹ (نامہ نگار)کندھ کوٹ انڈس ہائی وے پر تصادم کے بعد ٹرالروں میں آگ لگ گئی، جس سے ڈرائیور جاں بحق اور کلینر شدید زخمی ہوگیا، جبکہ محراب پور میں کرنٹ لگنے سے طالبہ جاں بحق ہوگئی، تفصیلات کے مطابق کندھکوٹ انڈس ہائی وے کوہ نور فلور مل کے قریب کار کو بچاتے ہوئے دو ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے ، جس سے دونوں میں آگ لگ گئی، ٹرالروں میں موجود تمام سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ریسکیو 1122 اور پولیس جائے وقوعہ پر پہنچ کر جھلس کر جاں بحق ڈرائیور کی لاش اور زخمی کلینر کو باہر نکالا، کلینر گل خان نے بتایا کہ ہم کراچی سے گوجرانوالہ جا رہے تھے جاں بحق ہونے والے کا نام ولی خان اور وہ پشاور کا رہائشی ہے ، ریسکیو آپریشن کے بعد آگ پر قابو پالیا گیا۔

زخمی سلمان کو تشویشناک حالت میں رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ ادھر محراب پور میں کرنٹ لگنے سے چوتھی کلاس کی 9 سالہ طالبہ مرک بنت شوکت علی مہر واشنگ مشین سے کرنٹ لگنے کے باعث جاں بحق ہوگئی، جبکہ قومی شاہراہ پر پیر مخدوم اسٹاپ پر تیز رفتار کار ڈرئیور کے کنٹرول سے نکل کر الٹ گئی، اس حادثے میں واجد رند ولد ابراہیم رند، سمیر انڑ ولد شیر محمد انڑ، واجد انڑ سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے ۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو گمس اسپتال گمبٹ منتقل کر دیا ہے ۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کروڑوں روپے کا سٹریٹس لائٹس منصوبہ مکمل نہ ہوسکا،نہ ہی ٹھیکیدار کیخلاف انکوائری

آلودگی : 300 سٹون کریشرز مالکان کیخلاف کارروائی کا فیصلہ

پی پی 73 میاں سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم جاری،ن لیگ شعبہ خواتین متحرک

ہماری سیاست کا مقصد عوام کی خدمت ہے ،سلطان علی رانجھا

جماعت اہلحدیث پاکستان میانوالی کے تحت جامع مسجد علی المرتضی میں درس قرآن

خوشاب:تین ملک شاپس سیل، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر