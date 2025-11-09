جامعہ میرپور خاص میں داخلوں کیلئے انٹری ٹیسٹ آج ہونگے
انتظامات مکمل، 8شعبوں میں داخلے دیئے جائینگے ، سیکورٹی کے سخت انتظامات
میرپور خاص (پ ر)جامعہ میرپورخاص کے آٹھ شعبوں میں داخلوں کے لیے پری انٹری ٹیسٹ آج (9 نومبر 2025) کو منعقد ہونگے ، اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ٹیسٹ کی نگرانی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رفیق احمد میمن خود کریں گے ، جبکہ دیگر اعلیٰ عہدیداران، بشمول رجسٹرار ڈاکٹر سہیل احمد سرہندی، ڈائریکٹر ایڈمیشن ندیم احمد سولنگی، اور ایڈمیشن کمیٹی کے اراکین وزیر علی رتھڑ اور نادر حسین کٹپر، امتحان کے شفاف انعقاد کو یقینی بنانے میں فعال کردار ادا کریں گے۔
طلبا کی سہولت اور رہنمائی کے لیے سخت سکیورٹی انتظامات اور سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں، تاکہ ٹیسٹ کو شفاف انداز میں مکمل کیا جا سکے ۔ یونیورسٹی کی جانب سے طلبا کو اسٹیشنری اور پینے کے پانی کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے ، جبکہ والدین کے لیے چائے ، پانی اور بیٹھنے کا مناسب انتظام بھی کیا گیا ہے ۔ یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق، پری انٹری ٹیسٹ میں ایک ہزار سے زائد طلبا حصہ لے رہے ہیں، اور امتحان کو منظم، شفاف اور پُرامن انداز میں مکمل کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے گئے ہیں۔