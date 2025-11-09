صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مٹیاری:بھٹ شاہ ٹاؤن کمیٹی نے تجاوزات کا خاتمہ کردیا

  • کراچی
مٹیاری:بھٹ شاہ ٹاؤن کمیٹی نے تجاوزات کا خاتمہ کردیا

مٹیاری (نمائندہ دنیا)چیئرمین بھٹ شاہ ٹاؤن کمیٹی سید خاور شاہ لطیفی اور ٹاؤن آفیسر محمد علی نندوانی کی نگرانی میں عوامی شکایات پر بھٹ شاہ میں قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔۔۔

 ٹاؤن کمیٹی کے عملے اور خاکروبوں کی مدد سے تنبورہ چوک، اللہ والا روڈ، نورانی مسجد سمیت دیگر علاقوں سے تجاوزات ہٹائی گئیں، تجاوزات کی وجہ سے اسکول جانے والے طلبا، خواتین اور بچے اور درگاہ شاہ لطیف پر آنے والے عقیدت مند اور زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، روزانہ کئی گھنٹے ٹریفک کی روانی متاثر رہتی تھی جس سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا تھا۔ شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سمیت شہریوں نے اس موثر کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے شہر کی خوبصورتی آمد ورفت میں بہتری اور عوامی سہولت ممکن ہوسکے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

علما امن ، اتحاد،قومی یکجہتی رواداری کا پیغام عام کریں:کمشنر

گیپکو افسروں کی ملی بھگت سے غیر قانونی کنکشن پولز شفٹ صارفین کو 11 ہزار یونٹس کا ریلیف دیدیا

سول لائن فرنیچر مارکیٹ ،نوشہرہ روڈ ودیگرمقامات پر آپریشن

اقبال منزل پر کیک کٹنگ کی تقریب خواجہ آصف ودیگرکی شرکت

علامہ اقبالؒ کا پیغام نوجوانوں کیلئے مشعلِ راہ :مراد ارشد

ذیابیطس سنٹر کا افتتاح ،فری میڈیکل کیمپ ،مریضوں کے ٹیسٹ کئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر