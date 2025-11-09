مٹیاری:بھٹ شاہ ٹاؤن کمیٹی نے تجاوزات کا خاتمہ کردیا
مٹیاری (نمائندہ دنیا)چیئرمین بھٹ شاہ ٹاؤن کمیٹی سید خاور شاہ لطیفی اور ٹاؤن آفیسر محمد علی نندوانی کی نگرانی میں عوامی شکایات پر بھٹ شاہ میں قائم تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔۔۔
ٹاؤن کمیٹی کے عملے اور خاکروبوں کی مدد سے تنبورہ چوک، اللہ والا روڈ، نورانی مسجد سمیت دیگر علاقوں سے تجاوزات ہٹائی گئیں، تجاوزات کی وجہ سے اسکول جانے والے طلبا، خواتین اور بچے اور درگاہ شاہ لطیف پر آنے والے عقیدت مند اور زائرین کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، روزانہ کئی گھنٹے ٹریفک کی روانی متاثر رہتی تھی جس سے ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا تھا۔ شہر کے سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں سمیت شہریوں نے اس موثر کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے اقدامات سے شہر کی خوبصورتی آمد ورفت میں بہتری اور عوامی سہولت ممکن ہوسکے گی۔