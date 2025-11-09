لاڑکانہ:کیڈٹ کالج کی تقریب میں 25تعلیمی ادارے شریک
ایلیٹ انسٹی ٹیوشنز کانٹیسٹ میں حصہ لے کر طلبا نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائےاقبال کی شاعری نے قوم کی سوئی ہوئی روح کو بیدار اور متحرک کیا، بریگیڈیئر صغیر
لاڑکانہ(بیورورپورٹ) کیڈٹ کالج لاڑکانہ کی جانب سے منعقدہ دو روزہ آل پاکستان ایلیٹ انسٹی ٹیوشنز کانٹیسٹ اختتام پذیر ہوگیا، جس میں کیڈٹ کالج سانگھڑ، کیڈٹ کالج گھوٹکی، کیڈٹ کالج پٹارو، کیڈٹ کالج کرم پور، کیڈٹ کالج جعفرآباد، بختاور کیڈٹ کالج فار گرلز شہید بے نظیر آباد، صادق پبلک اسکول بہاولپور، گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز لاڑکانہ، زیبسٹ انٹرمیڈیٹ کالج لاڑکانہ، پبلک اسکول اینڈ کالج شکارپور، آئی بی اے پبلک اسکول لاڑکانہ، آئی بی اے پبلک اسکول حیدرآباد، آئی بی اے کمیونٹی کالج دادو، سرگودھین اسپِرٹ ٹرسٹ پبلک اسکول رشید آبادسمیت ملک کے مختلف 25 تعلیمی اداروں کے کیڈٹس نے شرکت کی جنہوں نے تقریری، اسکواش، بیڈمنٹن، باسکٹ بال چیمپئن شپ، حفظِ اقبال کوئز، مضمون نگاری، قومی نغموں اور ٹیبلوز کے مقابلوں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔
اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمانِ خاص کمانڈر کیڈٹ کالج جعفرآباد بریگیڈیئر صغیر احمد نے کہا کہ اقبال کی شاعری میں اعلیٰ فکر، اصلاح اور بصیرت کا واضح سبق موجود ہے ، ان کی شاعری نے قوم کی سوئی ہوئی روح کو بیدار اور متحرک کیا ہے ، ان کا پیغام وقت اور حالات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے اور اس کی وسعت بہت زیادہ ہے ، وہ ایک عالمگیر شاعر تھے ۔ اقبال کی شاعری میں خود اعتمادی، اخلاقی جرات اور روحانی بلندی کا پیغام پوشیدہ ہے ، اقبال کا فلسفہ تین لازوال مراحل خود پسندی، ایمان اور عمل پر مشتمل ہے ، نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر موجود حقیقی صلاحیت کو پہچانیں، اسے ایمان سے مضبوط کریں اور بامقصد عمل کے ذریعے ظاہر کریں۔