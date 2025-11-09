محراب پور:بدعنوانی کے الزام پر ایس ایچ او ابڑاں معطل
لعل ڈنو کو ڈی آئی جی دفتر طلب کرلیا گیا، شہر سے 3موٹر سائیکلیں چوریپنگریو میں اقدام قتل کیس میں روپوش، 2چرس ڈیلرز سمیت 4گرفتار
محراب پور، پنگریو (نمائندگان دنیا)بدعنوانی الزام کے تحت ایس ایچ او ابڑاں کو معطل کردیا گیا، جبکہ ڈکیتی اور چوری وارداتوں میں تین شہری موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے ، پولیس کی کارروائیوں میں منشیات فروش اور روپوش گرفتار کرلیا گیا۔ پنگریو میں بھی اقدام قتل کیس میں روپوش، 2 چرس ڈیلرز سمیت 4 پولیس نے پکڑ لئے ۔ تفصیلات کے مطابق ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس نواب شاہ ڈویژن فیصل بشیر میمن نے بدعنوانی کے الزام میں ایس ایچ او ابڑاں لعل ڈنو شر کو معطل کر دیا، حکم نامہ میں ایس ایچ او کی تنخواہ اور مراعات بند کرکے ڈی آئی جی آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ،ادھر گاجی بڑدی اسٹاپ پررہزنوں نے اسلحے کے زور پر سید غلام حسین شاہ سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین لیا، غلام رسول عامر کے علاقے میں خیراتی کھانے کے لئے آئے ریاض حسین شر کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی۔
ایک دوسری واردات میں ڈاکٹر راز علی وسان کے کلینک کے باہر سے ماڑیچو فقیر کی موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ پولیس کی کارروائیوں میں منشیات فروش اور ہزن گرفتار کرلیا گیا،ایس ایچ مورو اشفاق شر کے مطابق ایک کارروائی میں رحمان میمن کو پستول اور 2 گولیوں سمیت گرفتار کرکے منشیات برآمد کی گئی، محبت ڈیرو پولیس نے روپوش ملزم سدھیر سولنگی ولد لعل بخش سولنگی کو گرفتار کرلیا ہے ۔ دریں اثنا پنگریو میں اقدام قتل کیس میں مطلوب روپوش اور 2 چرس ڈیلرز سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، لنواری شریف پولیس نے چرس ڈیلر دراز خان عرف عمر دراز پٹھان کو گرفتار کیا، ملزم سے 1100 گرام چرس ملی، ماتلی پولیس نے ڈیلر ایوب عرف کمی خاصخیلی کو گرفتار کیا، جس سے 1030 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے ۔ کڑیو گھنور پولیس نے اقدام قتل کیس میں مطلوب روپوش ملزم اکرم چانگ کو گرفتار کرلیا ہے ۔