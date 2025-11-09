صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 60گھنٹوں بعد بحال

  • کراچی
دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 60گھنٹوں بعد بحال

کراچی (اسٹاف رپورٹر )دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کی بجلی 60 گھنٹوں کے بعد مکمل طور پر بحال ہوگئی ہے ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کی بحالی کے بعد دھابیجی پمپنگ اسٹیشن کے تمام پمپس دوبارہ فعال ہوگئے ہیں۔۔۔

 اور شہر کو معمول کے مطابق پانی کی فراہمی بحال کردی گئی ہے ۔ ترجمان نے بتایا کہ بجلی کی طویل معطلی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر ہوئی تھی، تاہم بجلی بحال ہونے کے بعد پمپنگ کا عمل معمول پر آگیا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ پانی کے نظام کو مکمل طور پر مستحکم کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور آئندہ چند گھنٹوں میں پانی کی سپلائی میں درپیش کمی بتدریج ختم ہو جائے گی۔

 

