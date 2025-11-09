جناح ایونیو پر ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد
کراچی(اسٹاف رپورٹر) کمشنر کراچی نے جناح ایونیو پر ہیوی ٹریفک کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کردی۔کمشنرکے حکم نامے کے مطابق سپر ہائی وے ایم نائن سے ملیر ہالٹ شارع فیصل تک ہیوی ٹریفک کی ممانعت ہوگی۔
پابندی دفعہ 144 کے تحت عوامی مفاد اور بہتر ٹریفک نظام کے لیے نافذ کی گئی۔کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ جناح ایونیو پر ہیوی ٹریفک کی بندش شہریوں کو ٹریفک جام سے نجات دلانے کی کوشش ہے ، ہیوی گاڑیوں کے لیے لنک روڈ ایسٹرن بائی پاس سے ساسی ٹول پلازہ تک متبادل راستہ ہوگا۔کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ متبادل راستے پر گاڑیوں کو مقررہ اوقات میں آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔