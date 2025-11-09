چیف سیکرٹری اور دیگر کو نوٹس جاری
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے گریڈ 17 کے اسسٹنٹ انجینئر محمد عبداللہ کو او پی ایس پر گریڈ 18 کا اضافی چارج دینے کے خلاف درخواست پر چیف سیکرٹری سندھ، سیکریٹری ورکس اینڈ سروسز، چیف انجینئر اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔
وکیل درخواست گزار زاہد ناریجو کے مطابق محمد عبداللہ گریڈ 17 میں اسسٹنٹ انجینئر کے عہدے پر تعینات ہیں۔ سینئر افسران کی موجودگی کے باوجود محمد عبداللہ کو او پی ایس پر گریڈ 18 کا اضافی چارج دیا گیا، جو کہ سروس رولز کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ محمد عبداللہ کی او پی ایس پر تعیناتی کو کالعدم قرار دیا جائے اور سروس رولز کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ عدالت نے پیشرفت پر رپورٹ طلب کر لی۔