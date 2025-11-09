این جی او کی چیئرپرسن کی درخواست ضمانت مسترد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے سماجی رہنما اور این جی او کی چیئرپرسن ڈاکٹر مبینہ قاسم کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔
عدالت نے قرار دیا کہ درخواست گزار کے خلاف الزامات سنگین نوعیت کے ہیں اور ریکارڈ میں ایسے شواہد موجود ہیں جن سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہے ۔ جسٹس جان علی جونیجو نے فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا کہ درخواست گزار پر الزام ہے کہ وہ اپنی فلاحی تنظیم ہیلتھ اورینٹڈ پریوینٹو ایجوکیشن (ہوپ) کے ذریعے نومولود بچوں کو غیر ملکی خاندانوں کے حوالے کرنے کے عمل میں ملوث رہیں۔ ایف آئی اے کے مطابق تنظیم کو یتیم خانہ یا بچوں کی گود لینے کی مجاز ایجنسی کے طور پر رجسٹریشن حاصل نہیں تھی۔