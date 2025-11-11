صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:7سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل کی تصدیق

  • کراچی
ابتدائی طبی رپورٹ سامنے آگئی، آمنہ کی کمر پرتشدد کے نشانات بھی موجودوزیر داخلہ کا نوٹس، ایس ایس پی سے رپورٹ طلب کرلی، جامع تفتیش کا حکم

میرپور خاص(بیورو رپورٹ )میرپورخاص کے قریب جھلوری میں لاپتہ ہونے والی 7 سالہ بچی آمنہ کی لاش نہر سے ملنے کے بعد ابتدائی رپورٹ سامنے آگئی، جس میں انکشاف ہوا ہے کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی، کمر پر چوٹ کے نشانات بھی ملے ہیں، 5 روز قبل آمنہ دختر غلام حیدر لاپتہ ہوگئی تھی، گھر والوں کے مطابق بچی اسکول سے بریک ٹائم میں صبح 11 بجے گھر پر آئی تھی اور دوبارہ اسکول کے لیے نکل گئی تھی لیکن اسکول نہ پہنچ سکی تھی، جس کے بعد ورثاء نے بچی کی تلاش شروع کی اور پولیس سے رابطہ کیا، جس کے بعد بچی کے اغوا کا مقدمہ درج کرلیا گیا تھا۔ اتوار کی صبح ڈیگان تھانے کی حدود ڈبکا شاخ میں آبپاشی عملے نے پلاسٹک کے بورے میں تیرتی لاش دیکھ کر پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے شناخت کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ لاش آمنہ نامی بچی کی ہے جو تعلقہ تھانے کی حدود جھلوری سے 5 روز قبل لاپتہ ہوگئی تھی،لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے اسپتال منتقل کیا گیا، ابتدائی رپورٹ میں بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور کمر پر چوٹ کے نشانات ملے ہیں، ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر نور چنہ کے احکامات پر تمام تر واقعے کی تحقیقات کے لیے ڈی ایس پی سیٹلائٹ ٹاؤن اسلم جاگیرانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے ۔ واقعہ کا صوبائی وزیر ضیاء الحسن لنجار نے نوٹس لے کر ایس ایس پی میرپورخاص سے رپورٹ طلب کرتے ہوئیئے حکم دیا کہ تحقیقات اور جامع تفتیش سے حقائق سامنے لائے جائیں۔

 

