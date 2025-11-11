صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھکوٹ:پولیس سے مقابلے میں ڈاکو مارا گیا، 6 گرفتار

  • کراچی
کندھکوٹ:پولیس سے مقابلے میں ڈاکو مارا گیا، 6 گرفتار

مورو بھلکانی بی سیکشن تھانے کی حدود میں نشانہ بنا، علاقے میں سرچ آپریشن تیزپڈعیدن، سکھر، سجاول، محراب پور میں بھی 5 ڈاکو ،5 منشیات فروش گرفتار

کندھکوٹ، اندرون سندھ (نمائندگان دنیا) کندھکوٹ پولیس سے مقابلوں میں ڈاکو مارا گیا، جبکہ 6 گرفتار بھی کئے گئے ، پڈعیدن، سکھر، سجاول اور محراب پور میں بھی 5 ڈاکو اور 5 منشیات فروش پکڑے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق کندھ کوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد سے مبینہ مقابلہ ہوا، جس میں ایک بدنام زمانہ ڈاکو ملگزار بھلکانی کا بھائی ڈاکو مورو بھلکانی ہلاک اور 3 کو گرفتار کرلیا گیا، جرائم پیشہ افراد اور پولیس میں کافی دیر تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا، بعد ازاں جرائم پیشہ افراد اپنے ٹھکانے چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ ایس ایس پی ترجمان کے مطابق ضلع کے مختلف تھانوں کی پولیس نے اے پی سی چین، بکتر بند گاڑیوں اور پولیس موبائلوں میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کیا۔ جبکہ پولیس کے دیگر مقابلوں میں بھی 3 ملزم گرفتار کئے گئے ۔ دوسری جانب محرابپور تھانے کی حدود ہالانی لنک روڈ سامٹیہ اسٹاپ کے قریب پولیس کا دوران گشت ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو گیا، جوابی فائرنگ میں سنگین مقدمات مات میں مطلوب 2 ڈاکوؤں علی رضا ولد عبدالغفار راجپوت اور عمار علی ولد فقیر محمد اعوان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیاگیا۔

ملزمان سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ محراب پور پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران 5 منشیات فروش، 1 رہزن اور 1 اشتہاری ملزم کو گرفتار کرلیا، جن سے شراب، چرس، آئس اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ سکھر پولیس نے بھی قتل کیس میں ملوث دو مرکزی ملزمان شعیب برڑو اورگل محمد برڑوکوگرفتار کرلیا۔ ملزمان نے جھگڑے کے دوران نذیر احمد برڑو کو قتل کیا، اور لاش کو کھجوروں کے باغ میں پھینک کر فرار ہوگئے تھے۔ سجاول پولیس نے بھی میرپور بٹھورو تھانے کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ملزم عبدالعزیز چانڈیو کو زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے ، جبکہ دو فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے ۔ ملزم کو اسپتال داخل کرا دیا گیا۔

 

مزید پڑہیئے

