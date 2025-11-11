صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھڈو کے قریب حادثے میں ایک ہلاک، محراب پور میں متعدد زخمی

  • کراچی
جھڈو، محراب پور (نمائندگان دنیا)جھڈو نوکوٹ روڈ پر سبزی منڈی کے نزدیک ٹماٹروں سے بھرے تیز رفتار شہزور ڈالے کی ٹکر سے دو موٹر سائیکل سوار گاؤں ارباب علی ٹنگڑی کے رہائشی محمد بخش ٹنگڑی اور راجا ٹنگڑی شدید زخمی ہوگئے۔۔۔

 زخمیوں کو پہلے رورل ہیلتھ سینٹر پھر میرپور خاص منتقل کیا گیا، شدید زخمی محمد بخش ٹنگڑی راستے میں دم توڑ گیا۔ جبکہ محراب پور میں قومی شاہراہ پر روہڑی ٹول پلازہ کے قریب حادثے میں آرائیں برادری کے متعدد افرادزخمی ہوگئے ، حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔

 

