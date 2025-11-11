صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:سول اسپتال میں چھت کا پنکھا گرنے سے مریضہ شدید زخمی

  • کراچی
سکھر(بیورو رپورٹ)سول اسپتال میں چھت کا پنکھا گرنے سے 60 سالہ بزرگ مریضہ شدید زخمی ہوگئیں، ذرائع کے مطابق سرحد کے گاؤں عمر ڈریہو کی رہائشی خاتون فاطمہ علاج کے لیے میڈیکل یونٹ ون میں داخل تھیں کہ اچانک وارڈ کی چھت سے پنکھا خاتون پر آ گرا۔۔۔

 واقعے کے نتیجے میں خاتون کے سر اور چہرے پر گہرے زخم آئے جبکہ وارڈ میں موجود دیگر مریضوں اور تیمارداروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔زخمی خاتون کو فوری طور پر اسپتال کے آپریشن تھیٹر منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کے مطابق ان کے سر اور چہرے پر زخموں کا علاج جاری ہے اور انہیں فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے ۔واقعے کے بعد اسپتال انتظامیہ حرکت میں آگئی اور متعلقہ یونٹ کے انچارج سے ابتدائی رپورٹ طلب کرلی گئی۔

 

