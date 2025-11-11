صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان کودوجرنیلوں کی ہوس اقتدار نے تباہ کیا، تنظیم اسلامی

  • کراچی
مسلم ممالک سوڈان کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں، گفتگو

حیدر آباد(پ ر)دو جرنیلوں کی ہوسِ اقتدار، ذاتی مفادات نے سوڈان کو تباہی کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے ۔ آر ایس ایف کے کرائے کے قاتل الفشیر میں نسل کُشی کے مرتکب ہیں۔ مسلم ممالک سوڈان کی خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیرشجاع الدین شیخ نے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان جو افریقہ میں اسلام کا قلعہ ہوا کرتا تھا، اُس کی حالتِ زار اُس حدیث مبارکہ کا عملی نمونہ پیش کر رہی ہے ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے ۔ آر ایس ایف کے کرائے کے قاتلوں کی فوج کے سربراہ جرنیل اور سوڈانی فوج کے سربراہ جرنیل، جو دونوں سوڈانی مسلمان ہیں، کی ذاتی دشمنی اور ہوسِ زر و جاہ کے باعث ملک میں خانہ جنگی کے نتیجے میں 60 ہزار سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں کی یہ تعداد غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہونے والے مسلمانوں سے کم نہیں ہے ، جو عالمِ اسلام کے لیے باعثِ شرم ہے ۔عالمی میڈیا کے مطابق کم و بیش ڈیڑھ کروڑ شہری اپنے ہی ملک میں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سونے ، خام تیل اور دیگر قیمتی معدنیات سے مالا مال ملک سوڈان بد ترین معاشی بحران کا شکار ہے ۔

 

