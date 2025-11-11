سکھر ونواح میں بدترین گیس لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے
شہری لکڑی اور کوئلے پر کھانا پکانے پر مجبور، لکڑی کی قیمتیں بڑھا دی گئیںپریشر کمی سے کاروبار بھی مفلوج، کمپنی نے شہری کو سوا دو لاکھ کا بل تھما دیا
سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر ونواح میں گیس کی بد ترین لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کے چولہے ٹھنڈے ہوگئے ، بندش کے بعد گیس پریشر کی کمی نے ناصرف گھریلو بلکہ کاروبار زندگی کو بھی بری طرح مفلوج کر رکھا ہے ،لوگ لکڑیوں اور کوئلوں پر کھانا پکانے پر مجبور ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث لکڑیوں کی مانگ میں اضافہ ہواتو فروخت کرنے والوں کی بھی چاندی ہوگئی، اور وہ شہریوں سے من پسند ریٹ وصول کررہے ہیں۔ شہری و سماجی حلقوں نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گیس کمپنی نے اپنے بلوں میں پہلے ہی بے انتہا اضافہ اور سپلائی کم کردی ہے ، سردی کے دنوں میں گھروں میں صارف کو گیس میسر نہیں، وہ پہلے ہی بہت پریشان ہیں، گیس نہ ہونے کے باعث پانی گرم نہیں کرسکتے ۔ انہوں نے کہا کہ گیس کمپنیاں مختلف طریقوں سے عوام پر زائد بلوں کا بوجھ ڈال رہی ہیں۔
انہوں نے چیف جسٹس،وزیر اعظم،صوبائی وزیر پیٹرولیم معدنی وسائل سمیت گیس حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب گیس انتظامیہ نے شہری کو نیا گیس میٹر لگنے کے بعد دو لاکھ 23 ہزار 950 روپے کا بل بھیج دیا، شہری سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف سکھر پریس کلب پہنچ گیا، اور کہا یہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے ، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ اپنے تمام بل باقاعدگی سے ادا کرتے رہے ہیں اور ان پر کسی قسم کے بقایاجات نہیں تھے ، لیکن نیا میٹر لگنے کے صرف ایک ماہ بعد ہی 2 لاکھ 23 ہزار 950 روپے کے کرنٹ چارجز لگا دیے گئے۔