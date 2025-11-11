مٹیاری:پبلک اسکول بھٹ شاہ کی تعمیر جلد مکمل کرنے کا مطالبہ
تدریسی عمل فوری شروع، میگا پروجیکٹس بھی بحال کئے جائیں، سول سوسائٹی
مٹیاری (نمائندہ دنیا)سول سوسائٹی آف سندھ کے چیئرمین سید گلفام شاہ و دیگر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ گزشتہ 15 برسوں سے 50 ایکڑ پر محیط بھٹ شاہ پبلک اسکول کا میگا پروجیکٹ جلد مکمل کرکے تدریسی عمل بحال کیا جائے ، یہ منصوبہ گزشتہ 15 سال سے نا مکمل ہے جس پر حیرت ہے ۔ یہ منصوبہ بھٹ شاہ سمیت گردونواح کے طلبا اور نوجوانوں کے لیے مرکز ہونا چاہیے تھا، اس کی بحالی سے نا صرف احساس محرومی ختم ہوگا بلکہ شاہ لطیف کی دھرتی کو علمی اور ثقافتی مقام ملے ہوگا ہمارے پاس مٹیاری کے 50 ہزار سے زائد شہریوں کی دستخط شدہ قرار دادیں موجود ہیں، ہم نے متعدد بار اعلی حکام کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا ہے ، کچھ ہفتے قبل نیول چیف کے حکم پر کیڈٹ کالج پٹارو کی ٹیم نے پبلک اسکول کا دورہ بھی کیا تھا، ہم سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے صدر، سندھ حکومت اور پاک فوج سے اپیل کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو جلد مکمل کرکے نوجوانوں کے لیے بحال کیا جائے تاکہ جدید تعلیمی سلیبس پڑھایا جا سکے ۔