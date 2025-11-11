ایس ایس یو کمانڈوز کی جانب سے ٹریننگ اورسیلف ڈیفنس سیشن کا انعقاد
کراچی (اے پی پی)اسپیشل سکیورٹی یونٹ (ایس ایس یو)کے کمانڈوز کی جانب سے آرمی پبلک سکول اینڈ کالج سی او ڈی کراچی میں ایک روزہ ہوسٹائل انوائرمنٹ اویئرنیس ٹریننگ اور سیلف ڈیفنس سیشن منعقد کیا گیا۔۔۔
سیشن کا مقصد طلبہ کو ناگہانی اور دشمنانہ حالات سے نمٹنے کیلئے خود کو محفوظ رکھنے اور موثر ردِعمل دینے کی عملی تربیت فراہم کرنا تھا۔پیر کوترجمان ڈی آئی جی سکیورٹی اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈویژن کے مطابق تربیتی سیشن میں ایس ایس یو کمانڈوز نے دہشت گردی کی فرضی کارروائی کا عملی مظاہرہ کیا، جس میں طلبہ کو ہنگامی صورتِ حال سے نمٹنے کے طریقے اور حکمتِ عملی دکھائی گئی۔کمانڈنٹ ایس ایس یو عامر نیازی نے کہا کہ اسپیشل سکیورٹی یونٹ ایک جدید ادارہ ہے جو شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے ۔