صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل گیمز کے ایونٹ 6سے 13دسمبر تک منعقد ہونگے

  • کراچی
نیشنل گیمز کے ایونٹ 6سے 13دسمبر تک منعقد ہونگے

کراچی (اے پی پی)محکمہ کھیل و امورِ نوجوانان نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ سندھ 18سال بعد 35ویں نیشنل گیمز 2025کی میزبانی کرے گا،یہ باوقار کثیر النوع کھیلوں کاایونٹ 6دسمبر سے 13دسمبر 2025تک کراچی میں منعقد ہوگا۔۔۔

 جس کی مکمل منظوری وزیرِ اعلی سندھ نے دی ہے ۔پیر کو جاری اعلامیہ کے مطابق عوامی آگاہی کے لیے پہلے مرحلے میں شاہراہِ فیصل پر 12نومبر سے 20نومبر تک بینرز آویزاں کیے جائیں گے ۔ اس دوران ٹارچ ریلی کی تقریب 14نومبر کو مزارِ قائد پر منعقد ہوگی جو قومی اتحاد اور فخر کی علامت ہوگی۔نیشنل گیمز کا مقصد کھیلوں کے فروغ، نوجوانوں کی حوصلہ افزائی اور قومی یکجہتی کو فروغ دینا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ اور نواح میں گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ، کم آمدن والوں کی مشکلات میں اضافہ

علما کرام امن وسلامتی میں اہم کر دار ادا کر رہے : کمشنر

سول ڈیفنس کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ، سیکرٹری ہوم

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کے مسائل سنے

علی موسیٰ گیلانی کی کاروباری شخصیت رضوان دلدار چودھری سے ملاقات

منڈی بہائو الدین کے وکلا کی نو منتخب ممبر پنجاب بار شعیب بھٹی سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس