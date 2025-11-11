صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیات فروشی اور موٹرسائیکل چوری میں ملوث 2ملزمان گرفتار

  • کراچی
منشیات فروشی اور موٹرسائیکل چوری میں ملوث 2ملزمان گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لانڈھی5ڈی اور شیر آباد سے منشیات فروشی اور۔۔۔

موٹرسائیکل چوری میں ملوث 2 ملزمان محمد تقی ولد کمال حسین اورسید کاشف ولد آل نبی کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 70کلو ماوا /گٹکا، 1عدد موٹرسائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔تفصیلات کے مطابق ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات فروشی اور موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمان کو واضح طور پر دیکھاجاسکتا ہے ۔

 

