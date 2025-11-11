صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 28گرفتار

  • کراچی
ڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20مقابلے ،ایک ہلاک،زخمیوں سمیت 28گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر)شہر میں انسداد جرائم کے دوران گزشتہ ہفتے کے دورانڈاکوؤں سے ضلعی پولیس کے 20 مقابلے ہوئے ، فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈکیت ہلاک جبکہ 20 زخمی ڈاکوؤں سمیت 28 ملزمان کو گرفتارکیا گیا۔۔۔

 گرفتار ملزمان سے 22 مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ ایک کرولا کار اور 08 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں۔پولیس نے گزشتہ ہفتے کے دوران کراچی کے ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ زونز میں مجموعی طور پر 928 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا۔ جاری مہم اور پولیس مقابلوں کے دوران مختلف علاقوں سے لاکھوں روپے مالیت کی 20 کلو 228 گرام چرس، آئس/کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی گئی۔گرفتار ملزمان سے وارداتوں میں استعمال شدہ 113 سے زائد مختلف اقسام کا غیر قانونی اسلحہ  برآمد کیا گیا۔

