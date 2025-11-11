طارق روڈ پر گوداموں سے اسمگل کپڑا برآمد،10افراد گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر )طارق روڈ پر رینجرز اور کسٹمزکی مشترکہ کارروائی میں رات گئے شاپنگ مال کے گوداموں سے بڑی مقدار میں اسمگل شدہ کپڑا برآمد کرکے 10افراد کو گرفتار کرلیا گیا۔۔۔
اس موقع پردکانداروں کی جانب سے پتھراؤ اور فائرنگ کی گئی جبکہ ایک ٹرک کوآگ بھی لگائی گئی۔تفصیلات کے مطابق طارق روڈ کے شاپنگ مال میں گزشتہ رات کی گئی کارروائی میں ضبط کیاگیا اسمگل شدہ کپڑا ایک کنٹینراوربائیس مزدا ٹرکوں میں سرکاری گودام منتقل کردیاگیا،ترجمان کسٹمزنے بتایا کہ کاروائی میں کسٹمز اور سندھ رینجرز حکام کو مزاحمت سامنا رہا ، کسٹمز کے ایک ا ٹرک کو آگ بھی لگائی گئی۔