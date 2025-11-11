عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا
کراچی(این این آئی)کراچی میں 5 روزہ 20 واں کراچی عالمی کتب میلہ سجنے کو تیار ہے ۔چیئرمین پاکستان بک سیلرز ایسوسی ایشن کامران نورانی نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
یہ میلہ 18 دسمبر سے 22 دسمبر تک ایکسپو سینٹر میں لگایا جائے گا۔انہوں نے کہاکہ اس میلے میں 3 سو 25 سے زائد کتابوں کے اسٹالز لگائے جائیں گے جہاں قومی اور بین الاقوامی پبلیشرز کی کتابیں رکھی جائیں گی جبکہ 5 لاکھ سے زائد افراد کی اس میلے میں شرکت کی توقع ہے ۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل اور میلے کے کنوینر وقار متین، وائس چیئرمین ندیم مظہر، امینہ سید اور دیگر بھی موجود تھے ۔ کامران نورانی نے کہا کہ کراچی ورلڈ بک فیئر پاکستان کے علمی و ثقافتی منظر نامے کا ایک نمایاں اور روایتی ایونٹ بن چکا ہے ۔ یہ کتب میلہ قارئین، مصنفین اور اداروں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا تاکہ علم اور کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا جاسکے ۔ کنوینر کتب میلہ وقار متین خان نے کہا کہ ایکسپو سینٹر کا 85 فیصد حصہ بھر چکا ہے اور اس سال پانچ لاکھ سے زائد علم و ادب کے متوالے میلے میں شرکت کریں گے ۔