صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

  • کراچی
عالمی کتب میلہ 18دسمبر سے ایکسپو سینٹر میں منعقد کیا جائے گا

کراچی(این این آئی)کراچی میں 5 روزہ 20 واں کراچی عالمی کتب میلہ سجنے کو تیار ہے ۔چیئرمین پاکستان بک سیلرز ایسوسی ایشن کامران نورانی نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 یہ میلہ 18 دسمبر سے 22 دسمبر تک ایکسپو سینٹر میں لگایا جائے گا۔انہوں نے کہاکہ اس میلے میں 3 سو 25 سے زائد کتابوں کے اسٹالز لگائے جائیں گے جہاں قومی اور بین الاقوامی پبلیشرز کی کتابیں رکھی جائیں گی جبکہ 5 لاکھ سے زائد افراد کی اس میلے میں شرکت کی توقع ہے ۔ اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل اور میلے کے کنوینر وقار متین، وائس چیئرمین ندیم مظہر، امینہ سید اور دیگر بھی موجود تھے ۔ کامران نورانی نے کہا کہ کراچی ورلڈ بک فیئر پاکستان کے علمی و ثقافتی منظر نامے کا ایک نمایاں اور روایتی ایونٹ بن چکا ہے ۔ یہ کتب میلہ قارئین، مصنفین اور اداروں کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے گا تاکہ علم اور کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا جاسکے ۔ کنوینر کتب میلہ وقار متین خان نے کہا کہ ایکسپو سینٹر کا 85 فیصد حصہ بھر چکا ہے اور اس سال پانچ لاکھ سے زائد علم و ادب کے متوالے میلے میں شرکت کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

9کلو میٹر ایونیو منصوبہ4ماہ میں مکمل کرنیکا ہدف

میگا پلانٹیشن کیلئے جامع حکمت عملی تیار،پارکوں،گرین بیلٹس پر شجرکاری

گندم پیداوار کیلئے میگا کنونشن، جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی

میپکو نے ہائی ٹینشن فیڈرز کے چار منصوبے مکمل کر لئے

ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمات

یوم اقبال :گریجویٹ کالج ہوم اکنامکس میں تقریب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس