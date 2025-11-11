قوانین کی خلاف ورزی پر14 روز میں 48211 الیکٹرانک چالان،معافی کیلئے4800 شہری پہنچ گئے
سب سے زیادہ 31555چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پرہوئے ،ہیلمٹ نہ پہننے پر 8431، اووراسپیڈنگ پر2304چالان،90فیصد سے زیادہ چالان معاف کردیئے ،ترجمان ٹریفک پولیس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ٹریفک پولیس کراچی نے 14روزکے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر مجموعی طور پر 48211 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے سب سے زیادہ 31555 چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پرجاری کیے گئے ہیلمٹ نہ پہننے پر 8431، اووراسپیڈنگ پر2304 چالان جاری کیے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس کراچی نے 14روزکے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ہونے والے ای چالان کے اعداد وشمار جاری کردیئے 27 اکبوترسے 9 نومبرتک 14 روزکے دوران مجموعی طور پر 48211 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے سب سے زیادہ 31555 چالان سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پرجاری کیے گئے ہیلمٹ نہ پہننے پر 8431، اووراسپیڈنگ پر2304 چالان جاری کیے گئے ،سرخ بتی کا اشارہ توڑنے پر 2009، ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے استعمال پر1263 چالان جاری کیے گئے کالے شیشوں پر 670، فینسی نمبر پلیٹس پر585،رانگ وے پر556،مسافروں کوچھت پرٹھانے پر 368 چالان جاری کیے گئے۔
نو پارکنک پر 250، اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 233، بے جا لوڈ اوراوورلوڈنگ پر 132 چالان جاری کیے گئے ،لین لائن کے استعمال پر 65،رانگ وے ان ون وے اسٹریٹ 58 ای چالان جاری کئے گئے ،ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق ٹیکس کی عدم ادائیگی پرتاحال ایک بھی ای چالان جاری نہیں کیا گیا،ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق گزشتہ 14 روزکے دوران پہلا ای چالان جاری ہونے پر 4800 شہریوں نے ٹریفک پولیس کے سہولت گھروں کا رخ کیا جن میں سے 90 فیصد سے زیادہ شہریوں کے ای چالان معاف کردیئے گئے جبکہ بقیہ ای چالان شہریوں کی جانب سے چیلنج کیے جانے پرخصوصی کمیٹی کوارسال کر دیئے گئے ،مذکورہ خصوصی کمیٹی ان ای چالان سے متعلق فیصلہ کرے گی۔