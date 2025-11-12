محراب پور:چاقو کے وار سے بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل
نوشہرو فیروز تھانے کی حدود میں گھریلو جھگڑے پر واقعہ، لاش اسپتال منتقلتھرپار کر میں بکری چوری کے الزام پر تشدد سے نوجوان یوسف جاں بحق
محراب پور(نمائندہ دنیا)بیوی کے ہاتھوں شوہر قتل ہوگیا، جبکہ منگریو اور ڈیپر برادریوں کے تصادم میں متعدد افراد زخمی ہوگئے ۔ ادھر تھرپارکر میں بکری چوری کے الزام پر تشدد سے نوجوان جاں بحق ہوگیا۔ تفصیلات کے مطابق نوشہرو فیروز تھانے کی حدود میں قتل کا واقعہ پیش آیا، جہاں پر رہائش پذیر عبداللہ باٹ کو گھریلو تکرار پر اس کی اہلیہ نے چاقو کے وار کرکے قتل کر دیا، پولیس کے مطابق لاش اسپتال منتقل کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔ دوسری جانب کنڈیارو تھانے کی حدود میں منگریو اور ڈپیر برادریوں میں دوبارہ سے تصادم ہوگیا، جس میں سلیم ڈیپر، علی بخش ڈیپر، علی حسن ڈیپر سمیت متعدد افراد زخمی ہوگئے ، تصادم کے بعد دونوں جانب سے فریقین مسلح ہوگئے ، پولیس کے مطابق تین ہفتے قبل منگریو اور ڈیپر برادریوں میں تصادم ہوا تھا، جس پر علاقہ معززین کے فیصلے کے بعد کشیدگی کا خاتمہ ہوا تھا، منگل کو دوبارہ سے تصادم ہوگیا۔ دریں اثنا تھرپارکر کی تحصیل ڈیپلو کے گاؤں کرم علی سمان میں بکری چوری کے الزام میں ایک نوجوان کو مبینہ برادری کے افراد نے کلہاڑی کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، زخمی کو ورثا ڈیپلو اسپتال لے گئے ، جہاں سے حالت نازک ہونے پر حیدرآباد ریفر کیا گیا، مگر وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا، مقتول یوسف سمّوں کے ورثا ہاشم سمّون نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ مخالف اشرف، ابوبکر اور دیگر افراد نے بکری چوری کا الزام لگا کر یوسف پر کلہاڑیوں سے حملہ کیا، جبکہ نوجوان سے کوئی بکری نہیں ملی۔