ٹنڈو آدم:کار اور بس میں تصادم سے 2 افراد جاں بحق
ٹنڈوآدم (نمائندہ دنیا)ٹنڈوآدم کے نزدیک کار اوربس میں تصادم سے دو افراد جاں بحق ہوگئے ۔
تفصیل کے مطابق ٹنڈوآدم میں کھنڈو پیر اسٹاپ کے قریب ٹائر پھٹنے کے باعث کار سامنے سے آتی بس سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کار میں سوار دو افراد ستر سالہ عبدالغنی رہائشی ٹنڈوآدم اور 33سالہ مہندررہائشی عمرکوٹ موقع پر ہی جاں بحق ہوگئے ۔ علاوہ ازیں موقع پر موجود علاقہ مکینوں نے دونوں لاشوں کو تعلقہ اسپتال پہنچایا جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ ضروری کارروائی کے بعد لاشیں ورثا کے حوالے کردی گئیں، جو گھر پہنچنے پر کہرام مچ گیا۔