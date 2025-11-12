میرپور خاص:7 سالہ آمنہ قتل کے الزام میں 8 افراد گرفتار
تفتیش شروع، دو ملزمان پر ملوث ہونے کا شبہ، بچی کا پائپ سے گلا دبایا گیا
میرپور خاص (بیورو رپورٹ) 7 سالہ بچی کی بوری بند لاش ملنے کے معاملے پر پولیس کی کارروائیوں میں شک کی بنیاد پر 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا، جنہیں تفتیش کیلئے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے ۔ دو ملزمان پر واردات میں ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق میرپور خاص تعلقہ تھانے کی حد میں 7 سالہ آمنہ کے لرزہ خیز قتل کے بعد ڈاکٹروں کی جانب سے آمنہ کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کردی گئی، رپورٹ میں آمنہ کو ربڑ کے پائپ سے گلا گھونٹ کر مارا گیا، جبکہ منہ جزوی کھلا اور زبان باہر نکلی ہوئی تھی ، بچی کی آنکھیں ورم زدہ تھیں، رپورٹ کے مطابق بچی سے کئی بار زیادتی کے امکانات کی علامات موجود ہیں، ڈاکٹروں کے مطابق بچی کا معدہ خالی تھا، لاش گلنے کے باعث مزید وضاحت ممکن نہیں۔ دوسری جانب لرزہ خیز قتل اور بوری بند لاش ملنے کے بعد ایس ایس پی کی جانب سے بنائی جانے والی چار رکنی جے آئی ٹی کی جانب سے مختلف جگہوں پر چھاپے مار کر شک کی بنیاد پر 8 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق 8 ملزمان میں سے دو ملزمان پر واردات میں ملوث ہونے کا شک ظاہر کیا جارہا ہے ، جبکہ گرفتار ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کرکے تفتیش کی جا رہی ہے ۔