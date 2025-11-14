صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ بی ایل کاs Next She,پروگرام کی واپسی کا اعلان

  • کراچی
کراچی(سٹی ڈیسک) ویزا اور ایچ بی ایل، پاکستان کے پریمیئرنجی بینک نے شی از نیکسٹ ) She‘ (Next پروگرام کی واپسی کا اعلان کیا ہے ، عالمی پروگرام جو اُن کاروباری شخصیات خواتین کو نمایاں کرتا ہے۔۔۔

 جو اپنے کاروباروں کی مالی معاونت، انتظام اور توسیع میں سرگرم ہیں۔سال 2024 میں اس پروگرام کو 2,500 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے پانچ خواتین کاروباری شخصیات کا انتخاب کیا گیا، درخواستیں آج سے لے کر 24 دسمبرتک جمع کروائی جا سکتی ہیں-عمر خان، کنٹری منیجر برائے پاکستان اور افغانستان ویزا نے کہا کہ شی از نیکسٹ ہر پاکستانی خاتون کی لامحدود صلاحیتوں کو اُجاگر کرتا ہے ، \"اس سال ہم نے نیا ایڈیشن بھی جاری کیا۔عامر قریشی ،ہیڈ پروڈکٹس، ٹرانزیکشنل سروسز اینڈ سلوشن ڈیلیوری ایچ بی ایل نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سال ایک بار پھر شی از نیکسٹ کے عالمی وکالتی پروگرام کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھ رہے ہیں۔

 

