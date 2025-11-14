شہداد پور:حراست میں ہیڈ ماسٹر کی ہلاکت کیخلاف دھرنا ختم
پیپلز پارٹی کی قیادت نے ورثا کو مکمل انصاف فراہمی کی یقین دہانی کرادیجام عزیز جکھرو کو تاوان طلب کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا
شہدادپور (نمائندہ دنیا)شہدادپور کے ہیڈ ماسٹر جام عزیز جکھرو کی مبینہ طور پر پولیس کی حراست میں تشدد سے ہلاکت اور نامزد ملزمان کی عدم گرفتاری کیخلاف ہالا بائی پاس پر دیا گیا دھرنا ختم کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے مقتول کے ورثاء کو مکمل انصاف دلانے کی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر جام عزیز جکھرو کو گزشتہ دنوں شہدادپور پولیس نے تاوان طلب کرنے کے الزام میں حراست میں لیا تھا، جہاں وہ مبینہ پولیس تشدد کے باعث ہلاک ہو گئے ۔ ورثا اور علاقے کے عوام نے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کی فوری گرفتاری کے مطالبے پر ہالا بائی پاس کو بلاک کرکے دھرنا دیا ہوا تھا۔ دھرنے کے مقام پر پیپلز پارٹی کے اہم رہنما اور سابق سینیٹر امام الدین شوقین اور رہنما عبدالرحمن تھیم نے پہنچ کر متوفی کے ورثاء سے ملاقات کی۔ انہوں نے ورثاء کو یقین دلایا کہ حکومت اس واقعے کا نوٹس لے چکی ہے اور نامزد ملزمان کی گرفتاری اور مقتول خاندان کو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ یقین دہانی کے بعد مظاہرین نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ بعدازاں، ہیڈ ماسٹر جام عزیز جکھرو کی میت کو پولیس کی بھاری نفری کے حصار میں تدفین کے لیے شہدادپور منتقل کر دیا گیا۔ متوفی کی تدفین شہدادپور کے گل شاہ بخاری قبرستان میں ادا کی گئی۔ ورثاء نے حکومتی یقین دہانی پر عارضی طور پر احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔