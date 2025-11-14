صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:مناسب دھان قیمت نہ ملنے ، کٹوتی کیخلاف جے یوآئی ریلی

  • کراچی
دھرنا بھی دیا، کسانوں کا معاشی استحصال کسی طور قبول نہیں، علامہ ناصر سومروحکومت ہاری مسائل حل میں ناکام رہی، سرکاری نرخ مقرر کئے جائیں، خطاب

لاڑکانہ(بیورو رپورٹ)جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ کی جانب سے ہاریوں اور کسانوں کو دھان کی مناسب قیمت نہ ملنے ، غیر قانونی کٹوتیوں اور معاشی استحصال کے خلاف ضلعی امیر علامہ ناصر خالد محمود سومرو کی قیادت میں جامعہ اسلامیہ سے جناح باغ چوک تک ریلی نکال کر دھرنا دیا گیا، ریلی سے خطاب اور کرتے ہوئے علامہ ناصر سومرو نے کہا کہ جے یو آئی سندھ کے حکم پر کسانوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے ،پورے ملک خصوصاً سندھ کے 90 فیصد لوگوں کا گزارہ زراعت پر ہے ، مگر گزشتہ دو سال سے دھان اور گندم کے ریٹ کو ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کم اور ختم کیا جا رہا ہے ، جو سندھ کے کسانوں کو تباہ کرنے کی سازش ہے ، کسانوں کا معاشی قتل کسی صورت قبول نہیں، انہوں نے کہا کہ مارکیٹ میں گندم اور چاول کا ریٹ 2200 روپے من ہے جبکہ گندم اور چاول 10 ہزار روپے من اور کھاد کی بوری 15 ہزار روپے ہے ، اس لیے 2200 روپے کے ریٹ سے کسانوں کی زمینوں کا خرچہ بھی نہیں نکلتا۔ حکومت ہاری مسائل حل میں ناکام ہو چکی، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سرکاری نرخ مقرر کیے جائیں، مڈل مین کیخلاف کارروائی کرکے ہاریوں کو محنت کا پورا معاوضہ دیا جائے، ورنہ تحریک کا دائرہ کار پھیلا دینگے ۔

 

