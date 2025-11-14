صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھڈو:اسٹیشن روڈ پر مرچوں کا کاروبار عوام کیلئے وبال بن گیا

  • کراچی
روزانہ ہزاروں بوریاں خالی کرنے اور بھرنے سے مرچ ملی دھول کا پھیلاؤڈسٹ الرجی، دمہ کے مریض اذیت میں مبتلا، آنکھوں میں جانے سے حادثات

جھڈو (نمائندہ دنیا)میرپورخاص ہائی وے مین اسٹیشن روڈ پر مرچوں کا کاروبار عوام کے لیے وبال بن گیا، روڈ پر مرچ کے کاروبار کی کئی دکانیں ہیں، جن پر روزانہ ہزاروں بوریوں کی خریدو فروخت ہوتی ہے ، تاجر مین روڈ کے ساتھ مرچوں کے ڈھیر لگالیتے ہیں اور بوریاں خالی کرنے اور بھرنے کے عمل کے دوران ان مرچوں سے نکلنے والی دھول پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے ، جس سے اہل علاقہ مکین شدید متاثر ہورہے ہیں علاقہ مکین بچے ,خواتین یہ مرچوں کی ڈسٹ الرجی اور دمہ کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہورہی ہے ، اس کے علاوہ وہاں کے مکین ناک أٓنکھ گلے اور جلدی بیماریوں میں مبتلا ہورہے ہیں، مرچوں کے ذرات اس سڑک سے گزرنے والے ہرشخص خصوصاً رکشہ اور موٹر سائیکل سوار کی آنکھوں میں پڑ جاتے ہیں، یہی مرچوں کی ڈسٹ روڈ حادثات کا سبب بھی بن رہی ہے ۔ سردی کے خشک موسم میں مرچوں سے پھیلنے والی ڈسٹ سے سڑک سے گزرنے والا ہر شخص متاثر ہوتا ہے اور عوامی حلقوں اور اہل علاقہ کی جانب سے مصروف ترین اسٹیشن روڈ جہاں روزانہ ہزاروں افراد کی أٓمدورفت ہوتی ہے ، اس سڑک کے قریب مرچوں کے ڈھیر لگانے کے خلاف أٓواز اٹھارہے ہیں، لیکن تعلقہ انتظامیہ اس اہم عوامی مسئلے پر کوئی کارروائی نہیں کررہی ہے ، عوام نے اسٹیشن روڈ پر عوامی مفاد میں مرچوں کے ڈھیر لگانے پر فوری پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔

 



