صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور:ٹرین میں چوریاں کرنیوالے گروہ کا کارندہ گرفتار

  • کراچی
محراب پور:ٹرین میں چوریاں کرنیوالے گروہ کا کارندہ گرفتار

60لاکھ کے زیور سمیت مسروقہ سامان برآمد، سگریٹ اسمگل کی کوشش ناکاماینٹی کرپشن ملازم سے موٹر سائیکل چھن گئی، ایک روپوش رہزن گرفتار کر لیا گیا

محراب پور(نمائندہ دنیا)محراب پور پولیس نے ٹرین میں چوریاں کرنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار کرلیا، جبکہ سگریٹ اسمگل کرنے کی کوشش بھی ناکام بنا دی، اینٹی کرپشن ملازم سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق خان پور ریلوے پولیس نے بڑی کارروائی کے دوران ٹرین میں ایک خاندان کا سامان، طلائی زیورات، نقدی، موبائل فون چوری کرنے والے ملزم کوجدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کرکے گرفتار کرلیا، ملزم سے 60 لاکھ مالیت کا زیور برآمد ہوا ہے ، ایس ایچ او عمران جتوئی کے مطابق گرفتار ملزم حسین رضا نے دوران سفر ایک مسافر خاندان کا سامان، 14 تولہ کے طلائی زیورات، 1 لاکھ روپے کی نقدی اور موبائل فون چوری کیا تھا۔ جلد مزید گرفتاریوں متوقع ہیں۔ ادھر حساس اداروں کی کارروائی میں اسمگلنگ شدہ نان کسٹم سگریٹ برآمد کرلئے گئے ، حیرت انگیزطور سگریٹ برآمدگی کے باوجودکوئی گرفتاری عمل نہیں آ سکی، ولی خان پٹھان، علی خان پٹھان، خزین خان پٹھان اور زبیر خان پٹھان کے خلاف درج کیا گیاہے ۔ دریں اثنا بھریا سٹی تھانے کی حدود قومی شاہراہ پر رہزنوں نے اسلحہ کے زور پر اینٹی کرپشن نوشہرو فیروز کے ملازم تسلیم جروار سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین لیا، جبکہ نیو جتوئی پولیس کی کارروائی میں روپوش رہزن پر ویز خاص خیلی ولد غلام شبیر خاص خیلی کو بغیر لائسنس پستول، گولیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کال کرنے کے بہانے نوسربازوں نے شہری کا موبائل فون ہتھیا لیا

بغیر لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے شہری کو حوالات میں بند کر دیا

غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا

بجلی چوری ،2 افراد کیخلاف مقدمات

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آتشبازی کا سامان لیجانے والا گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ