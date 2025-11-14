محراب پور:ٹرین میں چوریاں کرنیوالے گروہ کا کارندہ گرفتار
60لاکھ کے زیور سمیت مسروقہ سامان برآمد، سگریٹ اسمگل کی کوشش ناکاماینٹی کرپشن ملازم سے موٹر سائیکل چھن گئی، ایک روپوش رہزن گرفتار کر لیا گیا
محراب پور(نمائندہ دنیا)محراب پور پولیس نے ٹرین میں چوریاں کرنے والے گروہ کا کارندہ گرفتار کرلیا، جبکہ سگریٹ اسمگل کرنے کی کوشش بھی ناکام بنا دی، اینٹی کرپشن ملازم سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ تفصیلات کے مطابق خان پور ریلوے پولیس نے بڑی کارروائی کے دوران ٹرین میں ایک خاندان کا سامان، طلائی زیورات، نقدی، موبائل فون چوری کرنے والے ملزم کوجدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کرکے گرفتار کرلیا، ملزم سے 60 لاکھ مالیت کا زیور برآمد ہوا ہے ، ایس ایچ او عمران جتوئی کے مطابق گرفتار ملزم حسین رضا نے دوران سفر ایک مسافر خاندان کا سامان، 14 تولہ کے طلائی زیورات، 1 لاکھ روپے کی نقدی اور موبائل فون چوری کیا تھا۔ جلد مزید گرفتاریوں متوقع ہیں۔ ادھر حساس اداروں کی کارروائی میں اسمگلنگ شدہ نان کسٹم سگریٹ برآمد کرلئے گئے ، حیرت انگیزطور سگریٹ برآمدگی کے باوجودکوئی گرفتاری عمل نہیں آ سکی، ولی خان پٹھان، علی خان پٹھان، خزین خان پٹھان اور زبیر خان پٹھان کے خلاف درج کیا گیاہے ۔ دریں اثنا بھریا سٹی تھانے کی حدود قومی شاہراہ پر رہزنوں نے اسلحہ کے زور پر اینٹی کرپشن نوشہرو فیروز کے ملازم تسلیم جروار سے موٹر سائیکل، نقدی اور موبائل فون چھین لیا، جبکہ نیو جتوئی پولیس کی کارروائی میں روپوش رہزن پر ویز خاص خیلی ولد غلام شبیر خاص خیلی کو بغیر لائسنس پستول، گولیوں سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔