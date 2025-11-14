مٹیاری:ڈائریکٹر محتسب کی اکاؤنٹ آفس میں کھلی کچہری، مسائل سنے
سجاد حیدر نے ایل پی آر کے 62کیسز نمٹائے ، گریجویٹی کی 43شکایات بھی حلکچہری میں شکایت کنندگان کی غیر موجودگی مسائل حل ہونے کا ثبوت ہے ، گفتگو
مٹیاری (نمائندہ دنیا)ریجنل ڈائریکٹر (محتسب) سید سجاد حیدر نے سرکاری اور ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس مٹیاری میں ایک کھلی کچہری منعقد کی۔ اس موقع پر انہوں نے حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل سنے ۔اس دوران ایل پی آر کے 62 کیسز نمٹائے گئے ، جبکہ کمیوٹیشن/گریجویٹی کے 43 کیسز، جو ریٹائرڈ سرکاری ملازمین سے متعلق تھے ، ان کے معاملات بھی حل کر لیے گئے ۔ ریجنل ڈائریکٹر (محتسب) سید سجاد حیدر نے کہا کہ کھلی کچہری میں شکایت کنندگان کی غیر موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل کیے جا رہے ہیں، جو ایک مثبت بات ہے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہر ضلع میں محتسب کے دفاتر قائم کیے ہیں اور وہاں ڈائریکٹر مقرر کیے ہیں تاکہ عوام کے مسائل میرٹ کی بنیاد پر حل کیے جائیں۔بعد ازاں انہوں نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر مٹیاری محمد عثمان شیخ اور دیگر نے بھی کھلی کچہری میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے وفاقی اور صوبائی سطح پر محتسب کے دفاتر قائم کرکے اور وہاں ریجنل ڈائریکٹر تعینات کی ہیں تاکہ نہ صرف سرکاری ملازمین بلکہ عام لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں۔