الخدمت بنو قابل ،4.0کے فال سیشن میں کلاسز شروع

  • کراچی
دورانیہ 3ماہ ،51آئی ٹی ٹریننگ سینٹرز میں کلاسز ہوں گی ،ہزاروں طلبا شریک

کراچی (اسٹاف رپورٹر)الخدمت بنو قابل کے تحت 4.0کے فال سیشن میں کلاسز کا آغاز کردیا گیا،یہ بنوقابل 4.0کا آخری سیشن ہوگاجس کے بعد 5.0 کا آغاز کیا جائے گا۔ فال سیشن میں بنو قابل کے فری آئی ٹی کورسز3ماہ دورانیے کے ہوں گے اورشہر قائد کے ہزاروں طلبہ وطالبات ان کورسز سے استفادہ کرنے کے لیے شریک ہیں۔بنو قابل کی جانب سے شہر کے 51 آئی ٹی ٹریننگ سینٹرز میں یہ کورسز کروائے جارہے ہیں۔کلاسز کے آغاز پر اپنے خصوصی بیان میں چیف ایگز یکٹو الخدمت کراچی وچیئرمین بنو قابل پاکستان نوید علی بیگ نے کہا ہے کہ بنو قابل پروگرام ملک بھر کے نوجوانوں کا مقبول ترین پروگرام بن چکا ہے اور لاکھوں نوجوان اس پروگرام سے جڑ چکے ہیں۔فال سیشن 4.0کا آخری سیشن ہے ۔بنو قابل 4.0کے بعد الخدمت نے سمر،اسپرنگ سیشن کو کامیابی سے مکمل کیا اوراب فال سیشن کی کلاسز شروع کردی گئی ہیں ۔ فروری 2026 میں کراچی میں 5.0 کے ایپٹی ٹیوٹ ٹیسٹ کا اہتمام کیا جا ئے گا۔

 

