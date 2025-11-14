کے الیکٹرک میں قیادت کی تبدیلی کا معاملہ غیر یقینی کا شکار
کورم ایک بار پھرپورا نہ ہوسکا،بورڈ اجلاس بغیر نتیجہ محض 6منٹ میں ختم
کراچی (رپورٹ:حمزہ گیلانی)کے الیکٹرک میں اعلیٰ سطح پر قیادت کی تبدیلی کا معاملہ غیر یقینی کا شکار ہوگیا ۔ذرائع کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اہم اجلاس اختلافات کے باعث بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوگیا۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس علوی سمیت چند اعلیٰ عہدیداران کو ہٹانے یا ان کے تقرر میں ردوبدل کے حوالے سے فیصلہ ہونا تھا تاہم بورڈ اراکین کے درمیان شدید اختلافات سامنے آگئے ۔اطلاعات کے مطابق اجلاس کا کورم آج بھی پورا نہ ہوسکا جبکہ بحث کے دوران ماحول کشیدہ ہوگیا۔5ڈائریکٹرز جن میں مونس علوی، الجمعیہ کے تین نمائندے اور سعد امان اللّٰہ شامل تھے اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ۔ اجلاس محض 6 منٹ میں ختم ہوگیا جس کے بعد کے الیکٹرک میں جاری انتظامی بحران مزید گہرا ہوگیا ہے ۔ ادارے سے منسلک ذرائع کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے ٹیرف میں حالیہ کمی کے بعد ادارے کے اندر اختیارات کی جنگ تیز ہوگئی ہے ۔مزید برآں بتایا گیا کہ بورڈ اجلاس اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ملتوی ہوچکا تھاجسکی بنیادی وجہ کورم کی عدم تکمیل اور بعض اراکین کی عدم شرکت تھی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں کے الیکٹرک کے انتظامی فیصلوں میں تاخیر کا خدشہ بڑھ گیا ہے جبکہ کمپنی کی کارکردگی اور ریگولیٹری امور پر بھی اس کے اثرات پڑ سکتے ہیں اگلا اجلاس آئندہ ہفتے طلب کیے جانے کا امکان ہے تاہم قیادت میں تبدیلی سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ تاحال سامنے نہیں آیا۔