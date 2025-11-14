تاجروں کی بجلی بحران پر تشویش ،وفاق سے مداخلت کی اپیل
شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ،کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہوچکیں،عتیق میر
کراچی (بزنس رپورٹر)تاجروں نے شہر میں جاری شدید غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ اور بجلی بحران پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کے الیکٹرک سے دلبرداشتہ ہو کر وفاقی حکومت سے براہِ راست مداخلت کی اپیل کردی ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ کراچی کی معیشت کو کے الیکٹرک کی ناقص پالیسیوں اور انتظامی ناکامیوں نے شدید نقصان پہنچایا ہے جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں مفلوج ہوچکی ہیں ۔آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا کہ شہر اس وقت اپنی تاریخ کی بدترین لوڈشیڈنگ کے دور سے گزر رہا ہے ،تجارتی اور رہائشی علاقوں میں کئی کئی گھنٹے بجلی کی بندش معمول بن چکی ہے جس سے نظامِ زندگی اور کاروبارِ تجارت دونوں متاثر ہورہے ہیں۔ ان کے مطابق کے الیکٹرک کی انتظامیہ روزانہ دو سے 3 گھنٹے کی لوڈشیڈنگ کو معمول بناچکی ہے جبکہ اس کے باوجود بجلی چوری روکنے اور کنڈوں کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے ۔عتیق میر کا کہنا تھا کہ کنڈا ڈالنے والوں کی سزا پورے شہر کو دی جارہی ہے جو کے الیکٹرک کی نااہلی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے ۔انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو تاجر برادری شہر بھر میں احتجاج شروع کرنے پر مجبور ہوگی ۔ عتیق میر نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر کراچی کے توانائی بحران کا نوٹس لے اور کے الیکٹرک کے انتظامی معاملات کی شفاف انکوائری کروائے ۔ان کے مطابق کراچی اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے ۔