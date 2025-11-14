سندھ حکومت قیدیوں کی اصلاح کیلئے کوشاں ہے ، حسن زرداری
جیلوں کو سزا کے بجائے ، تعلیمی و تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جا رہا،پروفیسر معراج سینٹرل جیل میں فنی تربیت مکمل ہونے پر گریجویشن تقریب،134 کو اسناد تفویض
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سینٹرل جیل کراچی میں پیغامِ پاکستان کے تحت محکمہ جیل خانہ جات سندھ اور سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ اتھارٹی (اسٹیوٹا)کے اشتراک سے فنی و پیشہ ورانہ تربیت مکمل کرنے والے قیدیوں کیلئے گریجویشن تقریب منعقد کی گئی جہاں پر قیدیوں کو اسناد دی گئیں۔ 134 قیدیوں کو مختلف ووکیشنل اور ٹیکنیکل کورسز مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹس تفویض کیے گئے ۔تقریب کے مہمانِ خصوصی صوبائی وزیر جیل خانہ جات و ورکس اینڈ سروسز سندھ علی حسن زرداری تھے ۔ آئی جی جیل خانہ جات فدا حسین مستوئی نے مہمان خصوصی کا والہانہ استقبال کیا۔وزیر جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے کہا کہ حکومتِ سندھ قیدیوں کی اصلاح اور بحالی کیلئے جامع حکمتِ عملی پر عمل پیرا ہے ۔ اس تربیتی پروگرام کے ذریعے قیدیوں کو عملی مہارتیں فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ وہ رہائی کے بعد معاشی طور پر خودمختار ہو سکیں۔پیغامِ پاکستان کے چیف آرگنائزر سندھ پروفیسر معراج صدیقینے کہا کہ پیغامِ پاکستان کے تحت جیلوں کو محض سزا کے مراکز کے بجائے اصلاح، تعلیم اور تربیت کے اداروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ قیدی رہائی کے بعداپنی زندگی کا نیا آغاز کر سکیں۔چیئرمین اسٹیوٹا جنید بلند نے کہا کہ فنی و تکنیکی تعلیم کے ذریعے قیدیوں کو باعزت روزگار کے قابل بنانا معاشرتی استحکام اور پائیدار امن کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ فدا حسین مستوئی نے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔