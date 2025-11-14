پی آئی ڈی کے تحت سیمینار ، پرتشدد انتہا پسندی پر مکالمہ
سابق سفارتکار جی آر بلوچ اور ڈاکٹر نعیم نے فَر رائٹ تحریکوں کے اثرات پر روشنی ڈالی نفرت سے نمٹنے کیلئے نوجوانوں کو تنقیدی سوچ سے لیس کرنا چاہیے ،ڈی جی ارم تنویر
کراچی(سٹی ڈیسک)دفترِ اطلاعات عامہ کراچی نے سی وی ای اسلام آباد کے ساتھ شراکت میں سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی میں سیمینار کا انعقاد کیا جس کا عنوان فَررائٹ بیانیے اور پرتشدد انتہا پسندی تھا۔ پروگرام میں طلبہ، اساتذہ، محققین، میڈیا کے پیشہ ور افراد، اور علمی حلقوں کے اراکین شریک ہوئے جس نے فَر رائٹ تحریکوں کے نظریاتی، سیاسی اور سماجی پہلوؤں اور ان کے انتہا پسندانہ فکر پر اثرات پر بامعنی مکالمہ قائم کیا۔اہم پینل میں سابق سفارتکار اور سفیر (ریٹائرڈ) جی آر بلوچ، اور ڈاکٹر نعیم احمد چیئرمین شعبہ بین الاقوامی تعلقات، یونیورسٹی آف کراچی شامل تھے۔سابق سفیر جی آر بلوچ نے فَر رائٹ بیانیے کے تاریخی پس منظر پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسند بیانیے کے ذریعے خوف پیدا کیا جاتا ہے تاکہ پرتشدد نظریات کو فروغ دیا جاسکے ۔
پاکستان کے اندرونی اور بیرونی خطرات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صرف مذہبی انتہا پسندی نہیں بلکہ انتہا پسندی کا اسٹریٹجک خطرہ بھی پاکستان کے مشرقی و مغربی سرحدوں پر دستک دے رہا ہے ۔ بی جے پی کی قیادت والے بھارت کا انتہا پسندی پر مبنی بیانیہ اسرائیل کے پرتشدد بیانیہ کے مترادف ہے جو عالمی سطح پر مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور پاکستان کے جوہری ردعمل سے خوفزدہ ہے ۔ ۔پینلسٹوں نے معاشی عدم مساوات، سیاسی اخراج، اور انتہا پسند استحصال کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی۔پی آئی ڈی کراچی کی ڈائریکٹر جنرل ارم تنویر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو تنقیدی سوچ سے لیس کرنا چاہیے تاکہ وہ نفرت سے نمٹ سکیں۔ انہوں نے سلیم حبیب یونیورسٹی کے تعاون کی تعریف کی۔