ذیا بیطس :پاکستان میں مریضوں کی تعداد دنیا میں تیسرے نمبر پر
طرززندگی میں صحت مندانہ تبدیلیوں سے پھیلاؤ کوکم کیا جا سکتا ،پروفیسر نازلی حسین ، عالمی دن پر آگاہی واک سیمینارکابھی انعقاد،پاؤں کے زخم اور معذوری کی روک تھام کیلئے ڈاؤ یونیورسٹی اوجھا کیمپس میں جدیدکلینک قائم
کراچی(سٹی ڈیسک )ذیابیطس کے مریضوں میں پاؤں کے زخم اور معذوری کی روک تھام کیلئے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے اوجھا کیمپس میں جدید ڈائبٹک فٹ کلینک قائم کر دیا۔ کلینک کا باضابطہ افتتاح وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے کیا۔افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر نازلی حسین نے کہا کہ پاکستان ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے ، اس مرض کی پیچیدگیوں کے باعث پاؤں کے زخم اکثر شدت اختیار کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں کئی مریض معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔انہوں نے ہدایت کی کہ مریضوں کی ضرورت کے مطابق اس ڈائبٹک فٹ کلینک کو اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت میں تبدیل کیا جائے اور تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں ۔افتتاحی تقریب میں نیشنل انسٹیٹوٹ آف ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنولوجی (نائیڈ) کی ڈائریکٹر ڈاکٹر مسرت ریاض، ڈاکٹر نیاز سومرو، ڈاکٹر نثار احمد سیال ، ڈاکٹر رستم زمان اور دیگر فیکلٹی ممبران بھی شریک تھے ۔اس سے قبل ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا جس کی قیادت وائس چانسلر پروفیسر نازلی حسین نے کی۔ واک میں بڑی تعداد میں طلبہ، اساتذہ اور اسٹاف نے شرکت کی
۔واک کے شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر نازلی حسین نے کہا کہ پاکستان میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد تشویشناک حد تک زیادہ ہے ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے افراد کو علم ہی نہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طرزِ زندگی میں صحت مندانہ تبدیلیاں لا کر اس مرض کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے ۔بعدازاں، نائیڈ میں ذیابیطس کے عالمی دن کے موقع پر آگاہی سیمینار بھی منعقد کیا گیا جس میں مریضوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مسرت ریاض نے بتایا کہ ذیابیطس کے تقریباً آٹھ تا دس فیصد مریض پاؤں کے زخم کے مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور انہیں خاص نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ اوجھا کیمپس کے نائیڈ میں روزانہ تقریباً 200 ذیابیطس کے مریض علاج کے لیے آتے ہیں
،ڈاکٹر مسرت ریاض کے مطابق فٹ کلینک اس سلسلے کی ایک اہم شروعات ہے ۔ وائس چانسلر کی ہدایت کے مطابق اس اقدام کو مستقبل میں ایک مکمل اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت کی شکل دی جائے گی، تاکہ پاؤں کے زخم کے آغاز ہی میں اس پر قابو پا کر مریض کو ممکنہ معذوری سے بچایا جا سکے ۔ آگاہی سیمینار میں ڈاکٹر زرین کرن نے کہا کہ خواتین کو اکثر دورانِ حمل چیک اپ کے دوران پتہ چلتا ہے کہ وہ ذیابیطس میں مبتلا ہیں، اس لیے بروقت معائنہ اور علاج نہایت ضروری ہے ۔ڈاکٹر ندا شکیل نے کہا کہ دنیا میں اس موذی مرض سے آ گہی کے لیے 14نومبر کو ذیابیطس کا عالمی دن منایا جاتاہے ، پاکستان کی آبادی میں چار میں سے ایک فرد ذیابیطس کا شکار ہے جن خواتین کو دوران حمل شوگر کا مرض ہوتا ہے بعد میں انہیں سالانہ بنیادوں پر باقاعدگی سے ٹیسٹ کرانا چاہیے۔سیمینار سے ڈاکٹر فرید، ڈاکٹر عمر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔