میرپور خاص:صرافہ بازار کے جیولرز سے 12لاکھ کی ڈکیتی
3مسلح ملزمان گھر کے قریب گھات لگائے بیٹھے تھے ، سہیل کے پہنچنے پردبوچ لیاسی سی ٹی وی ریکارڈنگ سامنے آگئی، تاجروں کا احتجاج، ملزمان گرفتاری کا مطالبہ
میرپور خاص (بیورو رپورٹ )صرافہ بازار کے جیولرز سے تین مسلح افراد نے 12 لاکھ سے زائد کی رقم لوٹ لی اور فرار ہوگئے ، واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی، تاجر تنظیموں نے غم و غصّے کا اظہار کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق صرافہ بازار کا دکاندار سہیل میمن اپنی دکان بند کرکے جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچا تو پہلے سے گھات لگائے تین موٹر سائیکل پر سوار مسلح ملزمان نے سہیل میمن کو دبوچ لیا، اور اس سے 12 لاکھ روپے سے زائد رقم اسلحے کے زور پر لوٹ لی۔
واقعہ کی اطلاع ملنے پر پولیس نے جائے واقعہ پر پہنچ کر روایتی تحقیقات کا آغاز کردیا ۔ واقعہ کے فوری بعد مرکزی تنظیم تاجران صدر کامران میمن، پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سکریٹری حنیف میمن اور دیگر تاجروں نے پہنچ کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر لوٹ مار چوری اور چھینا جھپٹی کی وارداتیں عام ہوگئی ہیں، جبکہ ضلعی پولیس سب اچھے کا راگ الاپ رہی ہے ، تاجروں نے کارکردگی کی بنیاد پر تھانوں پر اچھے افسران کی تعیناتی کا مطالبہ کیا ہے ، اور کہا ہے کہ ڈکیتی کے ملزمان فوری گرفتار کرکے رقم برآمد کی جائے۔